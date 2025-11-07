Туреччина готує закон, який дозволить бійцям РПК повернутися додому
Київ • УНН
У Туреччині планують розробити закон, який дозволить членам Робітничої партії Курдистану (РПК) та цивільним особам повернутися з північного Іраку. Законопроєкт може бути поданий до парламенту вже в кінці листопада.
Деталі
За даними джерел, закон захищатиме тих, хто повертається, але не передбачає загальної амністії. Спочатку можуть повернутися близько 1000 цивільних, а потім до 8000 бойовиків після перевірки.
Триває робота над спеціальним законом для РПК, який би дозволив демократичну та соціальну реінтеграцію її членів
Керівник комісії з примирення Нуман Куртулмуш зазначив: "Після того, як служби безпеки підтвердять, що організація склала зброю, країна вступить у новий етап правового регулювання, спрямованого на побудову Туреччини, вільної від тероризму".
Очікується, що законопроєкт може бути поданий до парламенту вже в кінці листопада.
РПК оголосила про роззброєння та саморозпуск у травні 2025 року після звернення свого ув’язненого лідера Абдулли Оджалана. Влітку бойовики символічно спалили зброю, а восени почали виходити з Туреччини.
Очікується, що парламент може розглянути законопроєкт вже наприкінці листопада. Правозахисники з Human Rights Watch закликали уряд використати цей момент для реформи антикурдського законодавства.
