Туреччина готує закон, який дозволить бійцям РПК повернутися додому

8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Туреччина готує закон, який дозволить бійцям РПК повернутися додому

Київ • УНН

У Туреччині планують розробити закон, який дозволить членам Робітничої партії Курдистану (РПК) та цивільним особам повернутися з північного Іраку. Законопроєкт може бути поданий до парламенту вже в кінці листопада.

Туреччина готує закон, який дозволить бійцям РПК повернутися додому

Туреччина розробляє закон, який дозволить членам Робітничої партії Курдистану (РПК) та цивільним особам повернутися з півночі Іраку в межах мирного плану. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, закон захищатиме тих, хто повертається, але не передбачає загальної амністії. Спочатку можуть повернутися близько 1000 цивільних, а потім до 8000 бойовиків після перевірки.

Триває робота над спеціальним законом для РПК, який би дозволив демократичну та соціальну реінтеграцію її членів 

– сказав Тайіп Темель, заступник співголови партії DEM.

Керівник комісії з примирення Нуман Куртулмуш зазначив: "Після того, як служби безпеки підтвердять, що організація склала зброю, країна вступить у новий етап правового регулювання, спрямованого на побудову Туреччини, вільної від тероризму".

Ірак роззброїть угруповання бойовиків після виведення військ США до вересня 2026 року

Очікується, що законопроєкт може бути поданий до парламенту вже в кінці листопада.

РПК оголосила про роззброєння та саморозпуск у травні 2025 року після звернення свого ув'язненого лідера Абдулли Оджалана. Влітку бойовики символічно спалили зброю, а восени почали виходити з Туреччини.

Автомати у вогні на тлі прощання бійців РПК зі зброєю у Іракському Курдистані

Очікується, що парламент може розглянути законопроєкт вже наприкінці листопада. Правозахисники з Human Rights Watch закликали уряд використати цей момент для реформи антикурдського законодавства.

Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти

Степан Гафтко

