Турция готовит закон, который позволит бойцам РПК вернуться домой

Турция разрабатывает закон, который позволит членам Рабочей партии Курдистана (РПК) и гражданским лицам вернуться с севера Ирака в рамках мирного плана. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным источников, закон будет защищать возвращающихся, но не предусматривает всеобщей амнистии. Сначала могут вернуться около 1000 гражданских лиц, а затем до 8000 боевиков после проверки.

Продолжается работа над специальным законом для РПК, который бы позволил демократическую и социальную реинтеграцию ее членов – сказал Тайип Темель, заместитель сопредседателя партии DEM.

Руководитель комиссии по примирению Нуман Куртулмуш отметил: "После того, как службы безопасности подтвердят, что организация сложила оружие, страна вступит в новый этап правового регулирования, направленного на построение Турции, свободной от терроризма".

Ожидается, что законопроект может быть подан в парламент уже в конце ноября.

РПК объявила о разоружении и самороспуске в мае 2025 года после обращения своего заключенного лидера Абдуллы Оджалана. Летом боевики символически сожгли оружие, а осенью начали выходить из Турции.

Автоматы в огне на фоне прощания бойцов РПК с оружием в Иракском Курдистане

Ожидается, что парламент может рассмотреть законопроект уже в конце ноября. Правозащитники из Human Rights Watch призвали правительство использовать этот момент для реформы антикурдского законодательства.

