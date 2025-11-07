Турция готовит закон, который позволит бойцам РПК вернуться домой

ukenru
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25240 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 21766 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 28893 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17121 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 12670 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
14:58 • 10500 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 10232 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 9818 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 17121 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 28893 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 21766 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 25240 просмотра
Турция готовит закон, который позволит бойцам РПК вернуться домой

Киев • УНН

В Турции планируют разработать закон, который позволит членам Рабочей партии Курдистана (РПК) и гражданским лицам вернуться из северного Ирака. Законопроект может быть подан в парламент уже в конце ноября.

Турция готовит закон, который позволит бойцам РПК вернуться домой

Турция разрабатывает закон, который позволит членам Рабочей партии Курдистана (РПК) и гражданским лицам вернуться с севера Ирака в рамках мирного плана. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным источников, закон будет защищать возвращающихся, но не предусматривает всеобщей амнистии. Сначала могут вернуться около 1000 гражданских лиц, а затем до 8000 боевиков после проверки.

Продолжается работа над специальным законом для РПК, который бы позволил демократическую и социальную реинтеграцию ее членов 

– сказал Тайип Темель, заместитель сопредседателя партии DEM.

Руководитель комиссии по примирению Нуман Куртулмуш отметил: "После того, как службы безопасности подтвердят, что организация сложила оружие, страна вступит в новый этап правового регулирования, направленного на построение Турции, свободной от терроризма".

Ирак разоружит группировки боевиков после вывода войск США к сентябрю 2026 года03.11.25, 21:20 • 2738 просмотров

Ожидается, что законопроект может быть подан в парламент уже в конце ноября.

РПК объявила о разоружении и самороспуске в мае 2025 года после обращения своего заключенного лидера Абдуллы Оджалана. Летом боевики символически сожгли оружие, а осенью начали выходить из Турции.

Автоматы в огне на фоне прощания бойцов РПК с оружием в Иракском Курдистане11.07.25, 15:37 • 2645 просмотров

Ожидается, что парламент может рассмотреть законопроект уже в конце ноября. Правозащитники из Human Rights Watch призвали правительство использовать этот момент для реформы антикурдского законодательства.

Ирак и Турция запустили новый этап сотрудничества в водной сфере: проекты будут финансироваться доходами от иракской нефти02.11.25, 21:46 • 7023 просмотра

Степан Гафтко

