Автоматы в огне на фоне прощания бойцов РПК с оружием в Иракском Курдистане
Киев • УНН
Десятки бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) символически начали разоружение, сжигая оружие в Иракском Курдистане. Этот шаг является жестом доброй воли после объявления о роспуске организации.
Десятки бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) символически начали в эту пятницу объявленное разоружение организации. Передает УНН со ссылкой на AFP и Kurds On Alert.
Детали
В автономном регионе Иракский Курдистан четыре командира РПК в сопровождении своих людей положили оружие в костер, где оно было сожжено.
Место сожжения было выбрано вблизи пещеры Казене (в 50 км к западу от Сулеймании). В этой пещере находился печатный станок, на котором печаталась одна из первых курдских газет.
Как проходила церемония
Один за другим бойцы РПК спускались вниз, чтобы сложить свое оружие в яму, которую затем подожгли. Большинство из них были винтовками, но были один пулемет и один реактивный гранатомет.
Пока они наблюдали, люди в толпе начали радоваться, а другие могли плакать.
Чтобы обеспечить практический успех процесса "мира и демократического общества"... мы добровольно уничтожаем наше оружие как шаг доброй воли и решимости
Напомним
Курдская рабочая партия (РПК) заявила о роспуске после десятилетий конфликта с Турцией.
Сирийские курды, контролирующие 25-30% территории страны, обеспокоены возможной потерей поддержки США.