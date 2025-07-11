Автоматы в огне на фоне прощания бойцов РПК с оружием в Иракском Курдистане

Десятки бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) символически начали в эту пятницу объявленное разоружение организации. Передает УНН со ссылкой на AFP и Kurds On Alert.

Детали

В автономном регионе Иракский Курдистан четыре командира РПК в сопровождении своих людей положили оружие в костер, где оно было сожжено.

Место сожжения было выбрано вблизи пещеры Казене (в 50 км к западу от Сулеймании). В этой пещере находился печатный станок, на котором печаталась одна из первых курдских газет.

Как проходила церемония

Один за другим бойцы РПК спускались вниз, чтобы сложить свое оружие в яму, которую затем подожгли. Большинство из них были винтовками, но были один пулемет и один реактивный гранатомет.

Пока они наблюдали, люди в толпе начали радоваться, а другие могли плакать.

Чтобы обеспечить практический успех процесса "мира и демократического общества"... мы добровольно уничтожаем наше оружие как шаг доброй воли и решимости – говорится в заявлении РПК.

Напомним

Курдская рабочая партия (РПК) заявила о роспуске после десятилетий конфликта с Турцией.

Сирийские курды, контролирующие 25-30% территории страны, обеспокоены возможной потерей поддержки США.