Автомати у вогні на тлі прощання бійців РПК зі зброєю у Іракському Курдистані

$41.820.05
48.980.13
ukenru
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
12:36 • 1456 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11:30 • 11715 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
09:10 • 25092 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
08:32 • 35662 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
07:47 • 38983 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 40075 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 33200 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
11 липня, 05:21 • 26773 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
11 липня, 02:07 • 25035 перегляди
Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
10 липня, 16:18 • 28430 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
45%
747мм
Популярнi новини
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад11 липня, 03:12 • 47622 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 72354 перегляди
Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО11 липня, 06:05 • 9306 перегляди
До ексміністра Кубракова прийшли з обшуками - джерело07:56 • 42128 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям09:16 • 31314 перегляди
Публікації
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 73310 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 111661 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 148519 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 154846 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 136768 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні12:06 • 7914 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям09:16 • 32027 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 42404 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 183818 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 310309 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Автомати у вогні на тлі прощання бійців РПК зі зброєю у Іракському Курдистані

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Десятки бійців Робітничої партії Курдистану (РПК) символічно розпочали роззброєння, спаливши зброю в Іракському Курдистані. Цей крок є жестом доброї волі після оголошення про розпуск організації.

Автомати у вогні на тлі прощання бійців РПК зі зброєю у Іракському Курдистані

Десятки бійців Робітничої партії Курдистану (PKK) символічно розпочали цієї п'ятниці оголошене роззброєння організації. Передає УНН із посиланням на AFP та Kurds On Alert.

Деталі

В автономному регіоні Іракський Курдистан чотири командири РПК у супроводі своїх людей поклали зброю в багаття, де вона була спалена.

Місце спалення було обрано поблизу печери Казене (за 50 км на захід від Сулейманії). У цій печері знаходився друкарський верстат, на якому друкувалася одна з перших курдських газет.

Як проходила церемонія

Один за одним бійці РПК спускалися вниз, щоб скласти свою зброю в яму, яку потім підпалили. Більшість з них були гвинтівками, але були один кулемет і один реактивний гранатомет.

Поки вони спостерігали, люди в натовпі почали радіти, а інші могли плакати.

Щоб забезпечити практичний успіх процесу "миру та демократичного суспільства"... ми добровільно знищуємо нашу зброю як крок доброї волі та рішучості

– йдеться у заяві РПК.

Нагадаємо

Курдська робітнича партія (РПК) заявила про розпуск після десятиліть конфлікту з Туреччиною. 

Сирійські курди, що контролюють 25-30% території країни, стурбовані можливою втратою підтримки США.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9