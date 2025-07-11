Автомати у вогні на тлі прощання бійців РПК зі зброєю у Іракському Курдистані

Десятки бійців Робітничої партії Курдистану (PKK) символічно розпочали цієї п'ятниці оголошене роззброєння організації. Передає УНН із посиланням на AFP та Kurds On Alert.

Деталі

В автономному регіоні Іракський Курдистан чотири командири РПК у супроводі своїх людей поклали зброю в багаття, де вона була спалена.

Місце спалення було обрано поблизу печери Казене (за 50 км на захід від Сулейманії). У цій печері знаходився друкарський верстат, на якому друкувалася одна з перших курдських газет.

Як проходила церемонія

Один за одним бійці РПК спускалися вниз, щоб скласти свою зброю в яму, яку потім підпалили. Більшість з них були гвинтівками, але були один кулемет і один реактивний гранатомет.

Поки вони спостерігали, люди в натовпі почали радіти, а інші могли плакати.

Щоб забезпечити практичний успіх процесу "миру та демократичного суспільства"... ми добровільно знищуємо нашу зброю як крок доброї волі та рішучості – йдеться у заяві РПК.

Нагадаємо

Курдська робітнича партія (РПК) заявила про розпуск після десятиліть конфлікту з Туреччиною.

Сирійські курди, що контролюють 25-30% території країни, стурбовані можливою втратою підтримки США.