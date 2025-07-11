Автомати у вогні на тлі прощання бійців РПК зі зброєю у Іракському Курдистані
Київ • УНН
Десятки бійців Робітничої партії Курдистану (РПК) символічно розпочали роззброєння, спаливши зброю в Іракському Курдистані. Цей крок є жестом доброї волі після оголошення про розпуск організації.
Десятки бійців Робітничої партії Курдистану (PKK) символічно розпочали цієї п'ятниці оголошене роззброєння організації. Передає УНН із посиланням на AFP та Kurds On Alert.
Деталі
В автономному регіоні Іракський Курдистан чотири командири РПК у супроводі своїх людей поклали зброю в багаття, де вона була спалена.
Місце спалення було обрано поблизу печери Казене (за 50 км на захід від Сулейманії). У цій печері знаходився друкарський верстат, на якому друкувалася одна з перших курдських газет.
Як проходила церемонія
Один за одним бійці РПК спускалися вниз, щоб скласти свою зброю в яму, яку потім підпалили. Більшість з них були гвинтівками, але були один кулемет і один реактивний гранатомет.
Поки вони спостерігали, люди в натовпі почали радіти, а інші могли плакати.
Щоб забезпечити практичний успіх процесу "миру та демократичного суспільства"... ми добровільно знищуємо нашу зброю як крок доброї волі та рішучості
Нагадаємо
Курдська робітнича партія (РПК) заявила про розпуск після десятиліть конфлікту з Туреччиною.
Сирійські курди, що контролюють 25-30% території країни, стурбовані можливою втратою підтримки США.