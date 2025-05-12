Кінець опору: Робітнича партія Курдистану оголосила про саморозпуск після 40 років боротьби з Туреччиною

Курдська робоча партія (РПК) оголосила про свій розпуск. Рішення ухвалено після того, як ув'язнений лідер РПК, Абдулла Оджалан закликав угруповання скласти зброю.

Передає УНН із посиланням на AFP та Рolitico.

Деталі

Після десятиліть кривавого конфлікту з турецькою державою, Робоча партія Курдистану (РПК) у понеділок заявила про свій розпуск. Це історичний крок, після десятиліть конфлікту з Туреччиною, в результаті якого загинули десятки тисяч людей.

12-й з’їзд РПК вирішив розпустити організаційну структуру РПК та припинити метод збройної боротьби - йдеться у заяві групи, повідомляє прокурдське інформаційне агентство Firat.

"Практичним процесом" розпуску керуватиме ув'язнений лідер Абдулла Оджалан, ідеться у заяві.

Доповнення

У березні РПК оголосила про одностороннє припинення вогню з Туреччиною на тлі політичних сигналів від правлячої коаліції Туреччини.

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Рolitico пише, що лідеру РПК може бути надано умовно-дострокове звільнення, якщо угруповання розпуститься.

Довідково

РПК була заснована Оджаланом у Туреччині 1978 року, насамперед як реакція на політичне, соціальне та культурне пригнічення курдів у країні. З 1980-х років вона веде збройну і наступальну боротьбу за створення курдської держави або автономного регіону на південному сході Туреччини.

Угруповання, визнане терористичною організацією Туреччиною, ЄС і США. Повстанська боротьба проти турецької держави з 1984 року забрала десятки тисяч життів.

Курдська РПК після заклику ув'язненого лідера оголосила припинення вогню з Туреччиною