Ердоган і Макрон обговорили мир в Україні: Анкара готова організувати переговори між Києвом і москвою
Київ • УНН
Ердоган заявив про готовність Туреччини організувати переговори між Україною та росією для досягнення міцного миру. Він обговорив це питання з Макроном.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час обговорення сторони торкнулися двосторонніх відносин, регіональних та глобальних питань, а також ситуації в Україні.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ, Президент Ердоган під час розмови заявив, що на шляху до припинення війни між Україною та рф досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися.
Також він зазначив, що Туреччина готова зробити будь-який внесок, зокрема й в організацію переговорів, для забезпечення припинення вогню і міцного миру.
Наш Президент заявив, що важливо продовжувати співпрацю в справі початку переговорів про міцний мир між Україною і росією та делікатного здійснення процесів відновлення України
Також повідомляється, що під час вчорашньої пресконференції путін, звертаючи увагу на роль Туреччини в організації російсько-українських переговорів, заявив, що зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
путін сказав:
Завтра у мене зустріч із президентом Ердоганом. Я прошу його надати таку можливість для переговорів у Туреччині. Сподіваюся, що він підтвердить своє бажання зробити свій внесок у пошук миру в Україні. Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною
Нагадаємо
УНН передавав, що москва пропонує відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі.
Новий раунд переговорів Іран-США розпочинається: напередодні візиту Трампа до Близького Сходу сторони висувають максимальні вимоги 11.05.25, 13:39 • 650 переглядiв