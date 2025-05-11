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Эрдоган и Макрон обсудили мир в Украине: Анкара готова организовать переговоры между Киевом и Москвой

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры между Украиной и Россией для достижения прочного мира. Он обсудил этот вопрос с Макроном.

Эрдоган и Макрон обсудили мир в Украине: Анкара готова организовать переговоры между Киевом и Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе обсуждения стороны коснулись двусторонних отношений, региональных и глобальных вопросов, а также ситуации в Украине.

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает УНН.

Детали 

Как сообщают СМИ, Президент Эрдоган во время разговора заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться.

Также он отметил, что  Турция готова внести любой вклад, в том числе и в организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира.

Наш Президент заявил, что важно продолжать сотрудничество в деле начала переговоров о прочном мире между Украиной и россией и деликатного осуществления процессов восстановления Украины

Также сообщается, что во время вчерашней пресс-конференции путин, обращая внимание на роль Турции в организации российско-украинских переговоров, заявил, что встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

путин сказал:

Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Я прошу его предоставить такую возможность для переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание внести свой вклад в поиск мира в Украине. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной

Напомним

УНН передавал, что москва предлагает возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Новый раунд переговоров Иран-США начинается: в преддверии визита Трампа на Ближний Восток стороны выдвигают максимальные требования11.05.25, 13:39 • 644 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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Франция
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