Эрдоган и Макрон обсудили мир в Украине: Анкара готова организовать переговоры между Киевом и Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе обсуждения стороны коснулись двусторонних отношений, региональных и глобальных вопросов, а также ситуации в Украине.

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает УНН.

Как сообщают СМИ, Президент Эрдоган во время разговора заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться.

Также он отметил, что Турция готова внести любой вклад, в том числе и в организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира.

Наш Президент заявил, что важно продолжать сотрудничество в деле начала переговоров о прочном мире между Украиной и россией и деликатного осуществления процессов восстановления Украины

Также сообщается, что во время вчерашней пресс-конференции путин, обращая внимание на роль Турции в организации российско-украинских переговоров, заявил, что встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

путин сказал:

Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Я прошу его предоставить такую возможность для переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание внести свой вклад в поиск мира в Украине. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной