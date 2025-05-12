Конец сопротивления: Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске после 40 лет борьбы с Турцией

Курдская рабочая партия (РПК) объявила о своем роспуске. Решение принято после того, как заключенный лидер РПК, Абдулла Оджалан призвал группировку сложить оружие.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Рolitico.

Детали

После десятилетий кровавого конфликта с турецким государством, Рабочая партия Курдистана (РПК) в понедельник заявила о своем роспуске. Это исторический шаг, после десятилетий конфликта с Турцией, в результате которого погибли десятки тысяч людей.

12-й съезд РПК решил распустить организационную структуру РПК и прекратить метод вооруженной борьбы - говорится в заявлении группы, сообщает прокурдское информационное агентство Firat.

"Практическим процессом" роспуска будет руководить заключенный лидер Абдулла Оджалан, говорится в заявлении.

Дополнение

В марте РПК объявила об одностороннем прекращении огня с Турцией на фоне политических сигналов от правящей коалиции Турции.

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Рolitico пишет, что лидеру РПК может быть предоставлено условно-досрочное освобождение, если группировка распустится.

Справка

РПК была основана Оджаланом в Турции в 1978 году, прежде всего как реакция на политическое, социальное и культурное угнетение курдов в стране. С 1980-х годов она ведет вооруженную и наступательную борьбу за создание курдского государства или автономного региона на юго-востоке Турции.

Группировка признана террористической организацией Турцией, ЕС и США. Повстанческая борьба против турецкого государства с 1984 года унесла десятки тысяч жизней.

Курдская РПК после призыва заключенного лидера объявила прекращение огня с Турцией