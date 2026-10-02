Ціни на нафту стабілізувалися - ринок оцінює ризики для поставок із Близького Сходу

Ціни на нафту в п’ятницю загалом залишалися стабільними, оскільки ринок оцінював можливість нового загострення відносин між США та Іраном на тлі ознак відновлення поставок із Близького Сходу цього тижня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ціна Brent знизилася на 3 центи, або 0,03%, до $102,28 за барель станом на 03:50 за Гринвічем (GMT), після незначного зростання на початку п’ятничних торгів. Водночас контракт залишався на шляху до тижневого падіння приблизно на 2%, попри зростання більш ніж на $4 за підсумками четверга.

Тим часом ціна West Texas Intermediate знизилася на 19 центів, або 0,2%, до $92,68 за барель. За підсумками тижня вона мала зрости приблизно на 0,3%.

Головний аналітик KCM Trade Тім Ватерер зазначив, що цього тижня ринок аналізує явно суперечливі сигнали, додавши, що після бурхливого четверга трейдери "просто роблять перерву".

Більш оптимістична картина щодо експорту Саудівської Аравії компенсується повідомленнями про те, що до Перської затоки прямує ще один американський авіаносець, а також рішенням Китаю обмежити експорт нафтопродуктів

На попередній сесії ціни завершили торги зростанням після того, як Reuters повідомило, що китайські нафтопереробні заводи призупинили експорт нафтопродуктів у жовтні, оскільки Пекін прагне зберегти внутрішні запаси.

На нафтових платформах родовища Johan Sverdrup компанії Equinor та на житловій самопідіймальній буровій установці Haven у Північному морі, Норвегія, 3 грудня 2019 року.

Тим часом Wall Street Journal повідомила, що США направляють на Близький Схід третій авіаносець і до 10 000 додаткових військовослужбовців, оскільки президент Дональд Трамп розглядає можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США.

Найбільш безпосереднє занепокоєння викликає доступність і переміщення близькосхідної сирої нафти та нафтопродуктів до решти світу