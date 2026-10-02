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The Washington Post
Нефть марки Brent
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Шахед-136

Цены на нефть стабилизировались — рынок оценивает риски для поставок с Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Brent держится около $102,28, WTI — $92,68 за баррель. Рынок оценивает обострение между США и Ираном и уязвимость поставок.

Цены на нефть стабилизировались — рынок оценивает риски для поставок с Ближнего Востока

Цены на нефть в пятницу в целом оставались стабильными, поскольку рынок оценивал возможность нового обострения отношений между США и Ираном на фоне признаков восстановления поставок с Ближнего Востока на этой неделе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена Brent снизилась на 3 цента, или 0,03%, до $102,28 за баррель по состоянию на 03:50 по Гринвичу (GMT), после незначительного роста в начале пятничных торгов. В то же время контракт оставался на пути к недельному падению примерно на 2%, несмотря на рост более чем на $4 по итогам четверга.

Тем временем цена West Texas Intermediate снизилась на 19 центов, или 0,2%, до $92,68 за баррель. По итогам недели она должна была вырасти примерно на 0,3%.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что на этой неделе рынок анализирует явно противоречивые сигналы, добавив, что после бурного четверга трейдеры "просто делают перерыв".

Более оптимистичная картина в отношении экспорта Саудовской Аравии компенсируется сообщениями о том, что в Персидский залив направляется еще один американский авианосец, а также решением Китая ограничить экспорт нефтепродуктов

- сказал Уотерер.

На предыдущей сессии цены завершили торги ростом после того, как Reuters сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы приостановили экспорт нефтепродуктов в октябре, поскольку Пекин стремится сохранить внутренние запасы.

На нефтяных платформах месторождения Johan Sverdrup компании Equinor и на жилой самоподъемной буровой установке Haven в Северном море, Норвегия, 3 декабря 2019 года.

Тем временем Wall Street Journal сообщила, что США направляют на Ближний Восток третий авианосец и до 10 000 дополнительных военнослужащих, поскольку президент Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.

Наиболее непосредственное беспокойство вызывает доступность и перемещение ближневосточной сырой нефти и нефтепродуктов в остальные части мира

- сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела аналитики рынков в Phillip Nova.

По словам Сачдевы, отметка $100 за баррель теперь стала психологическим порогом и важным ориентиром для позиционирования на рынке. Она добавила, что рынок "все больше учитывает сценарий, при котором цепочки поставок будут оставаться уязвимыми в течение более длительного времени".

Тем временем администрация Трампа призвала Германию и Францию сократить аварийные запасы дизельного топлива, чтобы помочь сдержать стремительный рост мировых цен на топливо, или столкнуться с возможным введением США запрета на экспорт дизеля, сообщили три человека, осведомленные о ходе переговоров.

Источник сообщил Reuters, что США попросили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев. Страны ЕС располагают почти 109 миллионами тонн аварийных запасов сырой нефти и топлива.

рф в экспорте нефти пожинает плоды напряжённости на Ближнем Востоке, но есть нюанс - Bloomberg29.09.26, 16:36 • 4490 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Выборы в США
Нефть марки Brent
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Норвегия
Саудовская Аравия
Германия
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Соединённые Штаты
Иран