Ціни на нафту падають на тлі очікувань зростання видобутку у Венесуелі

У вівторок, 6 січня 2026 року, світові ціни на нафту продемонстрували зниження. Трейдери закладають у вартість перспективу збільшення пропозиції сирої нафти з Венесуели після того, як американські війська захопили Ніколаса Мадуро. Ринок очікує, що зміна режиму призведе до скасування санкцій та припливу інвестицій у найбільші за обсягом світові запаси. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

На ранкових торгах у вівторок ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 61,62 долара за барель. Американська нафта марки WTI знизилася на 0,3%, зафіксувавшись на позначці 58,15 долара за барель.

Нафтові танкери виходять із Венесуели в обхід морської блокади США

Аналітики зазначають, що хоча наразі Венесуела виробляє менше ніж 1% світового обсягу нафти (близько 934 000 барелів на добу), потенціал для швидкого нарощування видобутку під керівництвом США створює "ведмежий" тиск на ринок.

Я думаю, що якщо план Трампа хоча б частково буде реалізовано, видобуток сирої нафти у Венесуелі має зрости... Якщо він зросте, це посилить тиск на ринок, який і без того перевантажений