Ціни на нафту падають на тлі очікувань зростання видобутку у Венесуелі
Київ • УНН
Світові ціни на нафту знизилися 6 січня 2026 року через очікування збільшення пропозиції з Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро. Ф'ючерси на Brent та WTI впали на 0,2% та 0,3% відповідно.
У вівторок, 6 січня 2026 року, світові ціни на нафту продемонстрували зниження. Трейдери закладають у вартість перспективу збільшення пропозиції сирої нафти з Венесуели після того, як американські війська захопили Ніколаса Мадуро. Ринок очікує, що зміна режиму призведе до скасування санкцій та припливу інвестицій у найбільші за обсягом світові запаси. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
На ранкових торгах у вівторок ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 61,62 долара за барель. Американська нафта марки WTI знизилася на 0,3%, зафіксувавшись на позначці 58,15 долара за барель.
Аналітики зазначають, що хоча наразі Венесуела виробляє менше ніж 1% світового обсягу нафти (близько 934 000 барелів на добу), потенціал для швидкого нарощування видобутку під керівництвом США створює "ведмежий" тиск на ринок.
Я думаю, що якщо план Трампа хоча б частково буде реалізовано, видобуток сирої нафти у Венесуелі має зрости... Якщо він зросте, це посилить тиск на ринок, який і без того перевантажений
Прогнози на 2026 рік
Більшість експертів, опитаних агентством Reuters, ще в грудні прогнозували надлишок пропозиції нафти у 2026 році.
Операція в Каракасі лише посилила ці очікування. Банки Goldman Sachs та UBS зауважують, що хоча відновлення інфраструктури займе час, сам факт зняття ембарго США з венесуельських барелів є вагомим чинником для подальшого зниження цін.
Додатковим фактором тиску залишається слабкий глобальний попит та рішення ОПЕК+ зберегти поточні обсяги видобутку без скорочень, попри геополітичну турбулентність.
