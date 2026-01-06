Ціни на нафту падають на тлі очікувань зростання видобутку у Венесуелі

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10249 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 30705 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 57453 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 35083 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 38375 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41981 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103229 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70550 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95676 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99791 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
84%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів ВашингтонаVideo5 січня, 18:52 • 4164 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 6224 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 5292 перегляди
Екстрені відключення світла на лівому березі Києва скасовано5 січня, 19:26 • 2796 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 5474 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 15491 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 57455 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 40079 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103229 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 161229 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Музикант
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 5544 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56353 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50797 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47325 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55419 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ціни на нафту падають на тлі очікувань зростання видобутку у Венесуелі

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Світові ціни на нафту знизилися 6 січня 2026 року через очікування збільшення пропозиції з Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро. Ф'ючерси на Brent та WTI впали на 0,2% та 0,3% відповідно.

Ціни на нафту падають на тлі очікувань зростання видобутку у Венесуелі

У вівторок, 6 січня 2026 року, світові ціни на нафту продемонстрували зниження. Трейдери закладають у вартість перспективу збільшення пропозиції сирої нафти з Венесуели після того, як американські війська захопили Ніколаса Мадуро. Ринок очікує, що зміна режиму призведе до скасування санкцій та припливу інвестицій у найбільші за обсягом світові запаси. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На ранкових торгах у вівторок ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 61,62 долара за барель. Американська нафта марки WTI знизилася на 0,3%, зафіксувавшись на позначці 58,15 долара за барель.

Нафтові танкери виходять із Венесуели в обхід морської блокади США06.01.26, 00:48 • 1464 перегляди

Аналітики зазначають, що хоча наразі Венесуела виробляє менше ніж 1% світового обсягу нафти (близько 934 000 барелів на добу), потенціал для швидкого нарощування видобутку під керівництвом США створює "ведмежий" тиск на ринок.

Я думаю, що якщо план Трампа хоча б частково буде реалізовано, видобуток сирої нафти у Венесуелі має зрости... Якщо він зросте, це посилить тиск на ринок, який і без того перевантажений

– заявив аналітик Marex Ед Меїр.

Прогнози на 2026 рік

Більшість експертів, опитаних агентством Reuters, ще в грудні прогнозували надлишок пропозиції нафти у 2026 році.

Світові ціни на нафту знижуються попри затримання Мадуро через надлишок сировини у світі05.01.26, 08:02 • 4966 переглядiв

Операція в Каракасі лише посилила ці очікування. Банки Goldman Sachs та UBS зауважують, що хоча відновлення інфраструктури займе час, сам факт зняття ембарго США з венесуельських барелів є вагомим чинником для подальшого зниження цін.

Додатковим фактором тиску залишається слабкий глобальний попит та рішення ОПЕК+ зберегти поточні обсяги видобутку без скорочень, попри геополітичну турбулентність. 

Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели06.01.26, 02:19 • 1270 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
ОПЕК
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп