Цены на нефть падают на фоне ожиданий роста добычи в Венесуэле

Во вторник, 6 января 2026 года, мировые цены на нефть продемонстрировали снижение. Трейдеры закладывают в стоимость перспективу увеличения предложения сырой нефти из Венесуэлы после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро. Рынок ожидает, что смена режима приведет к отмене санкций и притоку инвестиций в крупнейшие по объему мировые запасы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

На утренних торгах во вторник фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 61,62 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI снизилась на 0,3%, зафиксировавшись на отметке 58,15 доллара за баррель.

Нефтяные танкеры выходят из Венесуэлы в обход морской блокады США

Аналитики отмечают, что хотя сейчас Венесуэла производит менее 1% мирового объема нефти (около 934 000 баррелей в сутки), потенциал для быстрого наращивания добычи под руководством США создает "медвежье" давление на рынок.

Я думаю, что если план Трампа хотя бы частично будет реализован, добыча сырой нефти в Венесуэле должна вырасти... Если она вырастет, это усилит давление на рынок, который и без того перегружен