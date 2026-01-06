Цены на нефть падают на фоне ожиданий роста добычи в Венесуэле

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10215 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 30622 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 57331 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 35024 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 38337 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41968 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103179 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70545 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95668 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99785 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
84%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"3000 км по Украине": в течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 тыс. билетовVideo5 января, 18:29 • 3196 просмотра
Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов ВашингтонаVideo5 января, 18:52 • 4076 просмотра
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters5 января, 18:58 • 6128 просмотра
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 5188 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 5286 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 15431 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 57334 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 40035 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103182 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 161188 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Музыкант
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 5364 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56327 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50774 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47301 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55397 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Цены на нефть падают на фоне ожиданий роста добычи в Венесуэле

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Мировые цены на нефть снизились 6 января 2026 года из-за ожиданий увеличения предложения из Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро. Фьючерсы на Brent и WTI упали на 0,2% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть падают на фоне ожиданий роста добычи в Венесуэле

Во вторник, 6 января 2026 года, мировые цены на нефть продемонстрировали снижение. Трейдеры закладывают в стоимость перспективу увеличения предложения сырой нефти из Венесуэлы после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро. Рынок ожидает, что смена режима приведет к отмене санкций и притоку инвестиций в крупнейшие по объему мировые запасы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На утренних торгах во вторник фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 61,62 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI снизилась на 0,3%, зафиксировавшись на отметке 58,15 доллара за баррель.

Нефтяные танкеры выходят из Венесуэлы в обход морской блокады США06.01.26, 00:48 • 1438 просмотров

Аналитики отмечают, что хотя сейчас Венесуэла производит менее 1% мирового объема нефти (около 934 000 баррелей в сутки), потенциал для быстрого наращивания добычи под руководством США создает "медвежье" давление на рынок.

Я думаю, что если план Трампа хотя бы частично будет реализован, добыча сырой нефти в Венесуэле должна вырасти... Если она вырастет, это усилит давление на рынок, который и без того перегружен

– заявил аналитик Marex Эд Мейр.

Прогнозы на 2026 год

Большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters, еще в декабре прогнозировали избыток предложения нефти в 2026 году.

Мировые цены на нефть снижаются, несмотря на задержание Мадуро из-за избытка сырья в мире05.01.26, 08:02 • 4962 просмотра

Операция в Каракасе лишь усилила эти ожидания. Банки Goldman Sachs и UBS отмечают, что хотя восстановление инфраструктуры займет время, сам факт снятия эмбарго США с венесуэльских баррелей является весомым фактором для дальнейшего снижения цен.

Дополнительным фактором давления остается слабый глобальный спрос и решение ОПЕК+ сохранить текущие объемы добычи без сокращений, несмотря на геополитическую турбулентность. 

Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы06.01.26, 02:19 • 1238 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
ОПЕК
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп