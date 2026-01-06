Цены на нефть падают на фоне ожиданий роста добычи в Венесуэле
Киев • УНН
Мировые цены на нефть снизились 6 января 2026 года из-за ожиданий увеличения предложения из Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро. Фьючерсы на Brent и WTI упали на 0,2% и 0,3% соответственно.
Во вторник, 6 января 2026 года, мировые цены на нефть продемонстрировали снижение. Трейдеры закладывают в стоимость перспективу увеличения предложения сырой нефти из Венесуэлы после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро. Рынок ожидает, что смена режима приведет к отмене санкций и притоку инвестиций в крупнейшие по объему мировые запасы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
На утренних торгах во вторник фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 61,62 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI снизилась на 0,3%, зафиксировавшись на отметке 58,15 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что хотя сейчас Венесуэла производит менее 1% мирового объема нефти (около 934 000 баррелей в сутки), потенциал для быстрого наращивания добычи под руководством США создает "медвежье" давление на рынок.
Я думаю, что если план Трампа хотя бы частично будет реализован, добыча сырой нефти в Венесуэле должна вырасти... Если она вырастет, это усилит давление на рынок, который и без того перегружен
Прогнозы на 2026 год
Большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters, еще в декабре прогнозировали избыток предложения нефти в 2026 году.
Операция в Каракасе лишь усилила эти ожидания. Банки Goldman Sachs и UBS отмечают, что хотя восстановление инфраструктуры займет время, сам факт снятия эмбарго США с венесуэльских баррелей является весомым фактором для дальнейшего снижения цен.
Дополнительным фактором давления остается слабый глобальный спрос и решение ОПЕК+ сохранить текущие объемы добычи без сокращений, несмотря на геополитическую турбулентность.
