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Центр протидії дезінформації пояснив наслідки у разі постачання російських ракет єменським хуситам

Центр протидії дезінформації пояснив наслідки у разі постачання російських ракет єменським хуситам

Київ • УНН

 • 16898 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії.

Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії, пише УНН.

Деталі

За даними журналістів, росія розглядає можливість передачі ракет "Яхонт", також відомих як П-800 "Онікс". Така зброя значно покращила б здатність хуситів завдавати удари по суднах у Червоному морі.

Reuters: Іран виступає посередником у переговорах між рф та хуситами щодо ракет, це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з москвою25.09.24, 09:58 • 17454 перегляди

У ЦПД зазначають, що раніше вже з'являлась інформація про спроби рф надати зброю єменським бойовикам, утім Саудівська Аравія нібито переконала росію не робити цього.

"Водночас у медіа фігурувала інформація, що серед суден, які ставали об'єктами ударів хуситів, найбільше тих, які вийшли саме з російських портів, навіть попри обіцянки хуситів не здійснювати подібних атак", - вказують у ЦПД.

Така тенденція свідчить, що спроби росії співпрацювати з єменськими хуситами не гарантують безпеку кораблям, які виходять із російських портів та використовуються москвою для обходу західних санкцій. Таким чином росія, імовірно, сприяючи дестабілізації в регіоні, може шкодити не лише США та Заходу, а й самій собі

- наголосили у ЦПД.

Тегеран прагне послабити санкції: у ЦПД пояснили, що означають останні заяви Ірану щодо України24.09.24, 16:40 • 13314 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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