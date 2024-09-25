Центр протидії дезінформації пояснив наслідки у разі постачання російських ракет єменським хуситам
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії.
Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії, пише УНН.
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За даними журналістів, росія розглядає можливість передачі ракет "Яхонт", також відомих як П-800 "Онікс". Така зброя значно покращила б здатність хуситів завдавати удари по суднах у Червоному морі.
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У ЦПД зазначають, що раніше вже з'являлась інформація про спроби рф надати зброю єменським бойовикам, утім Саудівська Аравія нібито переконала росію не робити цього.
"Водночас у медіа фігурувала інформація, що серед суден, які ставали об'єктами ударів хуситів, найбільше тих, які вийшли саме з російських портів, навіть попри обіцянки хуситів не здійснювати подібних атак", - вказують у ЦПД.
Така тенденція свідчить, що спроби росії співпрацювати з єменськими хуситами не гарантують безпеку кораблям, які виходять із російських портів та використовуються москвою для обходу західних санкцій. Таким чином росія, імовірно, сприяючи дестабілізації в регіоні, може шкодити не лише США та Заходу, а й самій собі
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