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Reuters: Іран виступає посередником у переговорах між рф та хуситами щодо ракет, це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з москвою

Reuters: Іран виступає посередником у переговорах між рф та хуситами щодо ракет, це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з москвою

Київ • УНН

 • 17454 перегляди

Іран виступає посередником у секретних переговорах між росією та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет. Це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з Москвою на тлі війни в Україні.

Іран виступив посередником у секретних переговорах між росією та єменськими повстанцями-хуситами про передачу протикорабельних ракет цьому угрупованню бойовиків, з посиланням на три західні і регіональні джерела, повідомило Reuters, вказавши, що це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з москвою, пише УНН.

Деталі

Сім джерел повідомили, що росія ще не ухвалила рішення про передачу ракет "Яхонт" (також відомих як П-800 "Онікс"), які, за словами експертів, дозволять угрупованню бойовиків точніше вражати комерційні судна в Червоному морі та збільшать загрозу для американських та європейських військових кораблів, що їх захищають.

Два регіональні чиновники, поінформовані про переговори, заявили, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані щонайменше двічі цього року і що переговори про постачання десятків ракет, що мають дальність близько 300 км, продовжуються, і найближчими тижнями очікуються нові зустрічі у Тегерані.

У липні The Wall Street Journal повідомила, що росія розглядає можливість відправлення ракет. Про посередницьку роль Ірану раніше не повідомлялося.

росія раніше постачала ракети "Яхонт", що підтримується Іраном "Хезболлі", вказує видання.

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні в результаті аварії вертольота.

"росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт", - сказало джерело у західній розвідці. - Іранці виступають посередниками у переговорах, але не хочуть ставити свій підпис".

Ні місія Ірану в ООН, ні міністерство оборони росії не відповіли на запити щодо коментарів. "Ми нічого не знаємо про те, що ви згадали", - сказав Мохамед Абдель-Салам, офіційний представник єменських хуситів.

Високопоставлений американський чиновник відмовився назвати конкретні системи, які можуть бути передані, але підтвердив, що росія обговорює постачання ракет хуситам, назвавши цей розвиток "вкрай тривожним".

Представник Міністерства оборони США заявив, що будь-які спроби посилити можливості хуситів "підірвуть спільні міжнародні інтереси у глобальній свободі судноплавства та стабільності у Червоному морі та на Близькому Сході загалом". 

росія та Іран розвивають тісніші військові зв'язки на тлі війни рф в Україні. Раніше цього місяця Сполучені Штати заявили, що Тегеран передав балістичні ракети москві для використання проти України.

За словами трьох джерел, "однією з причин, через яку москва озброює хуситів, є можливість того, що західні держави можуть вирішити дозволити Україні використовувати свою зброю для завдання ударів далі по російській території".

Високопоставлений американський чиновник сказав, що переговори росії та хуситів "схоже, пов'язані з нашою позицією по Україні та з тим, що ми готові чи не готові зробити" щодо прохань Києва зняти обмеження на використання далекобійної зброї, що поставляється США, для ураження цілей у глибині росії, пише видання.

Доповнення

З листопада хусити неодноразово завдавали ударів за допомогою безпілотників та ракет по суднах у найважливіших судноплавних каналах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні Гази з Ізраїлем.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, викликавши порушення у світовій морській торгівлі, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі і, за даними галузевих джерел, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.

У відповідь Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по позиціях хуситів, але не змогли зупинити атаки угруповання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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