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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters: Иран выступает посредником в переговорах между РФ и хуситами по ракетам, это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой

Reuters: Иран выступает посредником в переговорах между РФ и хуситами по ракетам, это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:58  •  1510 просмотра

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Иран выступает посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими хуситами о передаче противокорабельных ракет. Это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой на фоне войны в Украине.

Иран выступил посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими повстанцами-хуситами о передаче противокорабельных ракет этой группировке боевиков, со ссылкой на три западных и региональных источника, сообщило Reuters, указав, что это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой, пишет УНН.

Детали

Семь источников сообщили, что Россия еще не приняла решение о передаче ракет «Яхонт» (также известных как П-800 «Оникс»), которые, по словам экспертов, позволят группировке боевиков точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для американских и европейских военных кораблей, которые их защищают.

Два региональных чиновника, информированные о переговорах, заявили, что хуситы и россияне встречались в Тегеране по меньшей мере дважды в этом году и что переговоры о поставках десятков ракет, имеющих дальность около 300 км, продолжаются, и в ближайшие недели ожидаются новые встречи в Тегеране.

В июле The Wall Street Journal сообщила, что Россия рассматривает возможность отправки ракет. О посреднической роли Ирана ранее не сообщалось.

россия ранее поставляла ракеты «Яхонт» поддерживаемой Ираном «Хезболле», указывает издание.

Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Ибрагиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета.

«Россия ведёт переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет «Яхонт», - сказал источник в западной разведке. - Иранцы выступают посредниками в переговорах, но не хотят ставить свою подпись».

Ни миссия Ирана в ООН, ни министерство обороны России не ответили на запросы о комментариях. «Мы ничего не знаем о том, что вы упомянули», - сказал Мохамед Абдель-Салам, официальный представитель йеменских хуситов.

Высокопоставленный американский чиновник отказался назвать конкретные системы, которые могут быть переданы, но подтвердил, что Россия обсуждает поставки ракет хуситам, назвав это развитие «крайне тревожным».

Представитель Министерства обороны США заявил, что любые попытки усилить возможности хуситов «подорвут общие международные интересы в глобальной свободе судоходства и стабильности в Красном море и на Ближнем Востоке в целом». 

Россия и Иран развивают более тесные военные связи на фоне войны рф в Украине. Ранее в этом месяце Соединенные Штаты заявили, что Тегеран передал баллистические ракеты Москве для использования против Украины.

По словам трех источников, «одной из причин, по которой москва вооружает хуситов, является возможность того, что западные государства могут решить позволить Украине использовать свое оружие для нанесения ударов дальше по российской территории».

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что переговоры России и хуситов «похоже, связаны с нашей позицией по Украине и с тем, что мы готовы или не готовы сделать» в отношении просьб Киева снять ограничения на использование дальнобойного оружия, поставляемого США, для поражения целей в глубине России, пишет издание.

Дополнение

С ноября хуситы неоднократно наносили удары с помощью беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных каналах Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне Газы с Израилем.

Они потопили по меньшей мере два судна и захватили еще одно, вызвав нарушения в мировой морской торговле, заставив судоходные компании перенаправлять грузы и, по данным отраслевых источников, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.

В ответ Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, но не смогли остановить атаки группировки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
izrailИзраиль
reutersReuters
krasnoe-moreКрасное море
tegeranТегеран
p-800-oniksП-800 Оникс
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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