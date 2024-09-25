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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Центр противодействия дезинформации объяснил последствия в случае поставки российских ракет йеменским хуситам

Центр противодействия дезинформации объяснил последствия в случае поставки российских ракет йеменским хуситам

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 14:48  •  6245 просмотра

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Центр противодействия дезинформации СНБО после появления в западных медиа информации, что рф с помощью Ирана ведет переговоры о передаче современных противокорабельных ракет йеменским хуситам, объяснил, чем это может быть для россии.

Центр противодействия дезинформации СНБО после появления в западных медиа информации, что рф с помощью Ирана ведет переговоры о передаче современных противокорабельных ракет йеменским хуситам, объяснил, чем это может быть для россии, пишет УНН.

Детали

По данным журналистов, россия рассматривает возможность передачи ракет "Яхонт", также известных как П-800 "Оникс". Такое оружие значительно улучшило бы способность хуситов наносить удары по судам в Красном море.

Reuters: Иран выступает посредником в переговорах между рф и хуситами по ракетам, это свидетельствует об углублении связей Тегерана с москвой25 сентября 2024, 06:58 • 13132 просмотра

В ЦПД отмечают, что ранее уже появлялась информация о попытках рф предоставить оружие йеменским боевикам, впрочем Саудовская Аравия якобы убедила россию не делать этого.

"В то же время в медиа фигурировала информация, что среди судов, которые становились объектами ударов хуситов, больше всего тех, которые вышли именно из российских портов, даже несмотря на обещания хуситов не осуществлять подобных атак", - указывают в ЦПД.

Такая тенденция свидетельствует, что попытки россии сотрудничать с йеменскими хуситами не гарантируют безопасность кораблям, которые выходят из российских портов и используются москвой для обхода западных санкций. Таким образом россия, вероятно, способствуя дестабилизации в регионе, может вредить не только США и Западу, но и самой себе

- отметили в ЦПД.

Тегеран стремится ослабить санкции: в ЦПД объяснили, что означают последние заявления Ирана по Украине24 сентября 2024, 13:40 • 11976 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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