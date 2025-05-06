Три офіцери та 202 солдати і сержанти: Координаційний штаб про обмін полоненими

Серед звільнених українських військових з російського полону три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. Визволені захисники обороняли Україну, зокрема, на Донецькому, Луганському напрямках й Сумській та Київській областях. Також повернуто захисників з гарнізону Маріуполя. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Шостого травня, у День української піхоти, завдяки роботі Координаційного штабу за дорученням Президента України вдалося визволити з російської неволі ще понад дві сотні Оборонців. Цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

Координаційний штаб повідомив, що визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя.

Зазначається, що сьогоднішній обмін - вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Штаб висловив вдячність за сприяння в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам та всім причетним структурам і організаціям за спільні зусилля заради визволення наших людей.

Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога. Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі