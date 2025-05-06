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Три офицера и 202 солдата и сержанта: Координационный штаб об обмене пленными

Киев • УНН

 • 2968 просмотра

Освобождены украинские военные, которые обороняли Украину на разных направлениях, включая Мариуполь. Это уже 64-й обмен, всего освобождено 4757 граждан.

Три офицера и 202 солдата и сержанта: Координационный штаб об обмене пленными

Среди освобожденных украинских военных из российского плена три украинских офицера и 202 солдата и сержанта. Освобожденные защитники обороняли Украину, в частности, на Донецком, Луганском направлениях и Сумской и Киевской областях. Также возвращены защитники из гарнизона Мариуполя. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Шестого мая, в День украинской пехоты, благодаря работе Координационного штаба по поручению Президента Украины удалось освободить из российской неволи еще более двух сотен Защитников. В этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта 

- говорится в сообщении.

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Координационный штаб сообщил, что освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, на Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.

Отмечается, что сегодняшний обмен - уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан 

- информирует Координационный штаб.

Штаб выразил благодарность за содействие в организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам и всем причастным структурам и организациям за совместные усилия ради освобождения наших людей.

Всем освобожденным будет оказана медицинская помощь и лечение, необходимые вещи, одежда, средства гигиены на первое время. Также будут осуществлены выплаты денежного обеспечения за время пребывания в плену и единовременная материальная помощь. Освобожденные Защитники смогут пройти реабилитацию и реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе 

- говорится в сообщении.

Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео с освобожденными военнопленными.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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