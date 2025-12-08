$42.060.13
Трьох українців затримали у Варшаві з хакерським обладнанням та детектором шпигунських пристроїв

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Поліція Варшави затримала трьох громадян України, які подорожували Європою з хакерським обладнанням та детектором шпигунських пристроїв. Їм пред'явлено звинувачення у шахрайстві та володінні обладнанням для вчинення злочинів.

Трьох українців затримали у Варшаві з хакерським обладнанням та детектором шпигунських пристроїв
Фото: Policja Warszawa

У Варшаві поліцейські затримали трьох громадян України, які подорожували Європою з сучасним хакерським обладнанням та детектором шпигунських пристроїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на rmf24.pl.

Деталі

За даними польських ЗМІ, правоохоронці спеціальний шпигунський пристрій, ноутбуки, антени, маршрутизатори, SIM-карти та портативні жорсткі диски.

Затриманими виявились громадяни України віком 43, 42 та 39 років. На допиті вони заявили, що "подорожують Європою" і приїхали до Польщі лише кілька годин тому. У розмові з правоохоронцями вони не змогли пояснити мету володіння спеціалізованим обладнанням. Під час допиту вони часто забували англійську мову і уникали відповідей на детальні запитання.

Польські правоохоронці вилучили все обладнання та передали справу до міського відділу боротьби з майновими злочинами. Затриманим чоловікам були пред'явлені звинувачення у шахрайстві, комп'ютерному шахрайстві та володінні обладнанням і комп'ютерними програмами, пристосованими для вчинення злочинів, у тому числі пошкодження інформаційних даних, що мають особливе значення для оборони країни.

У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб02.12.25, 15:42 • 3051 перегляд

Євген Устименко

