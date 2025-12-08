Трьох українців затримали у Варшаві з хакерським обладнанням та детектором шпигунських пристроїв

Фото: Policja Warszawa

У Варшаві поліцейські затримали трьох громадян України, які подорожували Європою з сучасним хакерським обладнанням та детектором шпигунських пристроїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на rmf24.pl.

Деталі

За даними польських ЗМІ, правоохоронці спеціальний шпигунський пристрій, ноутбуки, антени, маршрутизатори, SIM-карти та портативні жорсткі диски.

Затриманими виявились громадяни України віком 43, 42 та 39 років. На допиті вони заявили, що "подорожують Європою" і приїхали до Польщі лише кілька годин тому. У розмові з правоохоронцями вони не змогли пояснити мету володіння спеціалізованим обладнанням. Під час допиту вони часто забували англійську мову і уникали відповідей на детальні запитання.

Польські правоохоронці вилучили все обладнання та передали справу до міського відділу боротьби з майновими злочинами. Затриманим чоловікам були пред'явлені звинувачення у шахрайстві, комп'ютерному шахрайстві та володінні обладнанням і комп'ютерними програмами, пристосованими для вчинення злочинів, у тому числі пошкодження інформаційних даних, що мають особливе значення для оборони країни.

