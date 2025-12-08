Троих украинцев задержали в Варшаве с хакерским оборудованием и детектором шпионских устройств

Фото: Policja Warszawa

В Варшаве полицейские задержали трех граждан Украины, которые путешествовали по Европе с современным хакерским оборудованием и детектором шпионских устройств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rmf24.pl.

Подробности

По данным польских СМИ, правоохранители изъяли специальное шпионское устройство, ноутбуки, антенны, маршрутизаторы, SIM-карты и портативные жесткие диски.

Задержанными оказались граждане Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет. На допросе они заявили, что "путешествуют по Европе" и приехали в Польшу всего несколько часов назад. В разговоре с правоохранителями они не смогли объяснить цель владения специализированным оборудованием. Во время допроса они часто забывали английский язык и избегали ответов на подробные вопросы.

Польские правоохранители изъяли все оборудование и передали дело в городской отдел по борьбе с имущественными преступлениями. Задержанным мужчинам были предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерном мошенничестве и владении оборудованием и компьютерными программами, приспособленными для совершения преступлений, в том числе повреждения информационных данных, имеющих особое значение для обороны страны.

