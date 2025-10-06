Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 5912 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 15378 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 18658 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 22473 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 47806 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 27667 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35264 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63507 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75759 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90952 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.7м/с
69%
751мм
Популярнi новини
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 11658 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 13347 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 22611 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 26187 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 13791 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 13886 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 26285 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 47814 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 173518 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 102067 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рафаель Гроссі
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Німеччина
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 59756 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 56616 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 132263 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 64598 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 66127 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS
Безпілотний літальний апарат
МіГ-31

Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Сьогодні на фронті відбулося 113 бойових зіткнень, третина з яких припала на Покровський напрямок. Ворог також активізувався на Торецькому та Новопавлівському напрямках, за даними Генштабу ЗСУ.

Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

Третина зі 113 боїв сталася на фронті сьогодні на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Торецькому та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 6 жовтня, пише УНН.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 113 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Василівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Вовчанському напрямку відбувся масований штурм рф - Демченко06.10.25, 10:10 • 3634 перегляди

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Петропавлівки й Богуславки. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне та Шандриголове, два боєзіткнення досі не припиняються.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять атак ворога поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя, ще три бойових зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки та Плещіївки, наразі бої точаться у трьох локаціях.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 40 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 35 атак противника, п’ять бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Наші воїни відбили 12 ворожих штурмів, ще чотири атаки триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників поблизу Степового та Кам’янського. Удару авіабомбами зазнало Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку на даний українські захисники відбивають атаку ворога. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Козацьке.

Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму06.10.25, 13:30 • 15394 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Запоріжжя
Куп'янськ