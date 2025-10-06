На Вовчанському напрямку відбувся масований штурм рф - Демченко

російські окупанти намагаються активізуватися на Вовчанському напрямку. Вчора,5 жовтня відбувся масований штурм, який ворог здійснив в смузі оборони одного з прикордонних підрозділів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

- сказав Демченко.

За останні кілька днів бачимо, що ворог намагається активізуватися на Вовчанському напрямку. Вчора відбувся навіть масований штурм, який ворог здійснив в смузі оборони одного з прикордонних підрозділів. Була залучена піхота у великій кількості, було задіяно кілька одиниць броньованої техніки

За його словами, також пересування здійснювалося на мототехніці, але завдяки стійкості кожного воїна який відбивав цю атаку, ворог поніс великі втрати.

Було знищено цю техніку, й не досягнувши результатів ворог відступив

Також Демченко заявив, що спостерігається активність противника на Покровському, Краматорському напрямках.

Там ворог більше діє піхотними групами й техніку не застосовує