На Волчанском направлении произошел массированный штурм рф - Демченко

$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:06 • 11497 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 11262 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 22757 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 53059 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 71148 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 87117 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 157285 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 123780 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109989 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 147253 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0м/с
95%
750мм
Популярные новости
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian5 октября, 22:21 • 13829 просмотра
В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС6 октября, 00:26 • 10372 просмотра
Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства01:58 • 7388 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo02:29 • 14593 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен03:21 • 12354 просмотра
публикации
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto06:06 • 11468 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 157263 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 87295 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 100061 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 147239 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Олег Кипер
Франсуа Байру
Жеральд Дарманен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 50546 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 48011 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 123773 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 57131 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 58978 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Тесла Модель Y
Бильд
Леопард 2

На Волчанском направлении произошел массированный штурм рф - Демченко

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о массированном штурме на Волчанском направлении 5 октября. Враг задействовал пехоту и бронированную технику, но понес большие потери и отступил.

На Волчанском направлении произошел массированный штурм рф - Демченко

российские оккупанты пытаются активизироваться на Волчанском направлении. Вчера, 5 октября, состоялся массированный штурм, который враг совершил в полосе обороны одного из пограничных подразделений. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

За последние несколько дней видим, что враг пытается активизироваться на Волчанском направлении. Вчера состоялся даже массированный штурм, который враг совершил в полосе обороны одного из пограничных подразделений. Была привлечена пехота в большом количестве, было задействовано несколько единиц бронированной техники

- сказал Демченко.

По его словам, также передвижение осуществлялось на мототехнике, но благодаря стойкости каждого воина, отражавшего эту атаку, враг понес большие потери.

Была уничтожена эта техника, и не достигнув результатов, враг отступил

- заявил Демченко.

Также Демченко заявил, что наблюдается активность противника на Покровском, Краматорском направлениях.

Там враг больше действует пехотными группами и технику не применяет

- отметил Демченко.

Дополнение

3 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины