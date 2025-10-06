На Волчанском направлении произошел массированный штурм рф - Демченко

российские оккупанты пытаются активизироваться на Волчанском направлении. Вчера, 5 октября, состоялся массированный штурм, который враг совершил в полосе обороны одного из пограничных подразделений. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

За последние несколько дней видим, что враг пытается активизироваться на Волчанском направлении. Вчера состоялся даже массированный штурм, который враг совершил в полосе обороны одного из пограничных подразделений. Была привлечена пехота в большом количестве, было задействовано несколько единиц бронированной техники

По его словам, также передвижение осуществлялось на мототехнике, но благодаря стойкости каждого воина, отражавшего эту атаку, враг понес большие потери.

Была уничтожена эта техника, и не достигнув результатов, враг отступил

Также Демченко заявил, что наблюдается активность противника на Покровском, Краматорском направлениях.

Там враг больше действует пехотными группами и технику не применяет