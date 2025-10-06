$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 5310 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14575 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18026 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21867 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46915 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27524 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35140 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63427 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75719 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90893 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Треть боев - на Покровском направлении: Генштаб сообщил о 113 столкновениях

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Сегодня на фронте произошло 113 боевых столкновений, треть из которых пришлась на Покровское направление. Враг также активизировался на Торецком и Новопавловском направлениях, по данным Генштаба ВСУ.

Треть из 113 боев произошла на фронте сегодня на Покровском направлении, также враг был активнее на Торецком и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 6 октября, пишет УНН.

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 113 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Васильевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодязного и Отрадного.

На Волчанском направлении произошел массированный штурм рф - Демченко06.10.25, 10:10 • 3618 просмотров

На Купянском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Петропавловки и Богуславки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное и Шандриголово, два боестолкновения до сих пор не прекращаются.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили десять атак врага вблизи Григоровки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки и Плещеевки, сейчас бои идут в трех локациях.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Филиал и в сторону Новопавловки и Владимировки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 35 атак противника, пять боевых столкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Сентябрьское, Сосновка, Вороне и Новогригоровка. Наши воины отбили 12 вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков вблизи Степного и Каменского. Удару авиабомбами подверглось Запорожье.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбивают атаку врага. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Казацкое.

Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму06.10.25, 13:30 • 14584 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Запорожье
Купянск