$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:30 • 3868 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 8542 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51 • 13980 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 34228 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 23392 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 32595 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 61654 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75149 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90077 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 167222 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
69%
750мм
Популярные новости
Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства6 октября, 01:58 • 18849 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo6 октября, 02:29 • 25225 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 22631 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области06:37 • 15475 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 13602 просмотра
публикации
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 13742 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto06:06 • 34213 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 167216 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 96120 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 109401 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Литва
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 55843 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 52890 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 128650 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 61400 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 63072 просмотра
Актуальное
2С22 «Богдана»
Forbes
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму

Киев • УНН

 • 3870 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству взрывчатки и боеприпасов в РФ, а также комплекса по перевалке нефти. Также был поражен склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству взрывчатки и боеприпасов в рф, а также комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов и склада боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии рф во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова". Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели

- сообщили в Генштабе.

Как указано, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. В рамках кооперации осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов.

Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске, власти РФ заявляют о 20 сбитых БПЛА06.10.25, 11:06 • 2808 просмотров

Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ТОТ АР Крым). В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта

- отметили в Генштабе.

Это, как сообщается, многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора.

Также, на временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии рф. Результаты поражения уточняются

- указали в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Дроны атаковали нефтебазу в Феодосии и аэродром "Саки" в Крыму06.10.25, 04:24 • 3988 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Феодосия
Крым
Украина