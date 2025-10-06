Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству взрывчатки и боеприпасов в РФ, а также комплекса по перевалке нефти. Также был поражен склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированном Крыму.
В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова". Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели
Как указано, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. В рамках кооперации осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов.
Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ТОТ АР Крым). В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта
Это, как сообщается, многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора.
Также, на временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии рф. Результаты поражения уточняются
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
