Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству взрывчатки и боеприпасов в рф, а также комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов и склада боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии рф во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова". Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели

Как указано, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. В рамках кооперации осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов.

Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске, власти РФ заявляют о 20 сбитых БПЛА

Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ТОТ АР Крым). В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта