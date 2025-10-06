$41.230.05
10:30 • 4722 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10096 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14682 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35261 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23950 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32862 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61910 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75212 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90170 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167615 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму

Київ • УНН

 • 4746 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також комплексу з перевалки нафти. Також було уражено склад боєприпасів окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів у рф, а також комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів і складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова". Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську, влада рф заявляє про 20 збитих БпЛА06.10.25, 11:06 • 2878 переглядiв

Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту

- зазначили у Генштабі.

Це, як повідомляється, багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф. Результати ураження уточнюються

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Дрони атакували нафтобазу у Феодосії та аеродром "Саки" в Криму06.10.25, 04:24 • 4026 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Феодосія
Крим
Україна