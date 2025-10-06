Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів у рф, а також комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів і складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова". Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі

Як вказано, завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську, влада рф заявляє про 20 збитих БпЛА

Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту

Це, як повідомляється, багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф. Результати ураження уточнюються