Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську, влада рф заявляє про 20 збитих БпЛА
Київ • УНН
У ніч на 6 жовтня дрони атакували завод вибухових речовин імені Свердлова в дзержинську нижньогородської області рф. Губернатор регіону повідомив про збиття дронів та одну постраждалу особу.
У ніч на 6 жовтня у російському дзержинську нижньогородської області БпЛА атакували завод вибухових речовин імені Свердлова. Влада регіону заявляє про як мінімум 20 дронів, а мешканці повідомляли про потужні вибухи. Про це інформує ТГ-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
6 жовтня дрони завдали ударів по черговому російському заводу, який напряму причетний до виробництва зброї та озброєння для війни рф проти України.
Губернатор нижньогородської області глеб нікітін підтвердив нічну атаку та заявив про начебто збиття 20 дронів. За його словами, внаслідок падіння уламків одного з дронів постраждала людина, проте загрози її життю немає.
За даними місцевих Telegram-каналів, безпілотники атакували завод вибухових речовин імені Свердлова. Мешканці публікують відео роботи ППО над містом, у місцевих чатах повідомляють про падіння дронів біля промзони.
Губернатор зазначив, що уламки дронів спричинили кілька невеликих пожеж у приватному секторі, які вже ліквідували. Також пошкоджено склопакети житлових будинків та дахи однієї автозаправки.
