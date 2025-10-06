У брянській області рф палає ТЕЦ: місцеві розповідають про ракетну атаку
Київ • УНН
У ніч на 6 жовтня ТЕЦ у клинцях брянської області була атакована, за словами місцевих жителів, ракетами. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
У брянській області рф у ніч на 6 жовтня було атаковано ТЕЦ у населеному пункті клинці. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Місцеві мешканці стверджують, що це була ракетна атака.
Водночас інформації з офіційних джерел наразі не надходило.
Нагадаємо
У російському бєлгороді в ніч на 6 жовтня стався блекаут після обстрілу. У місті палає підстанція "Луч". Мешканці повідомляють про перебої з електрикою.
Радник Єрмака про блекаут у бєлгороді: це тільки початок 29.09.25, 11:27 • 4993 перегляди