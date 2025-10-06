$41.280.00
5 жовтня, 15:08 • 12038 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 33489 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 58377 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 76401 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 140838 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 117526 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 107875 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 139207 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 110793 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 49341 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
У брянській області рф палає ТЕЦ: місцеві розповідають про ракетну атаку

Київ • УНН

 • 378 перегляди

У ніч на 6 жовтня ТЕЦ у клинцях брянської області була атакована, за словами місцевих жителів, ракетами. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

У брянській області рф палає ТЕЦ: місцеві розповідають про ракетну атаку

У брянській області рф у ніч на 6 жовтня було атаковано ТЕЦ у населеному пункті клинці. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Місцеві мешканці стверджують, що це була ракетна атака.

Водночас інформації з офіційних джерел наразі не надходило.

Нагадаємо

У російському бєлгороді в ніч на 6 жовтня стався блекаут після обстрілу. У місті палає підстанція "Луч". Мешканці повідомляють про перебої з електрикою.

Радник Єрмака про блекаут у бєлгороді: це тільки початок 29.09.25, 11:27 • 4993 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Електроенергія
Брянська область