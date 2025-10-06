В Брянской области РФ горит ТЭЦ: местные рассказывают о ракетной атаке

$41.280.00
5 октября, 15:08 • 11878 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 33092 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 58115 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 76156 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 140552 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 117451 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 107836 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 139124 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 110718 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49316 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Популярные новости
Садовый подчеркнул, что во Львове после вражеской атаки очень сложная ситуация5 октября, 12:12 • 12472 просмотра
В Киеве трое подростков избили школьника на детской площадке, полиция отреагировалаPhoto5 октября, 12:15 • 5100 просмотра
Зеленский анонсировал встречу санкционных координаторов "Группы семи" по поставкам РФ иностранных компонентов5 октября, 13:56 • 3790 просмотра
Игнат о схемах полетов ракет и дронов в Telegram-каналах: основное требование не навредить5 октября, 14:18 • 6972 просмотра
Киевский областной ТЦК и СП опровергает кражу кота своими сотрудниками15:51 • 7772 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 140554 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 78807 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 91631 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 139124 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 110718 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 45762 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 43429 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 117451 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 53185 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 55159 просмотра
В Брянской области РФ горит ТЭЦ: местные рассказывают о ракетной атаке

Киев • УНН

 • 194 просмотра

В ночь на 6 октября ТЭЦ в Клинцах Брянской области была атакована, по словам местных жителей, ракетами. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В Брянской области РФ горит ТЭЦ: местные рассказывают о ракетной атаке

В Брянской области РФ в ночь на 6 октября была атакована ТЭЦ в населенном пункте Клинцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Местные жители утверждают, что это была ракетная атака.

В то же время информации из официальных источников пока не поступало.

Напомним

В российском Белгороде в ночь на 6 октября произошел блэкаут после обстрела. В городе горит подстанция "Луч". Жители сообщают о перебоях с электричеством.

Советник Ермака о блэкауте в белгороде: это только начало29.09.25, 11:27 • 4989 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Электроэнергия
Брянская область