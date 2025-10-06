В Брянской области РФ горит ТЭЦ: местные рассказывают о ракетной атаке
Киев • УНН
В ночь на 6 октября ТЭЦ в Клинцах Брянской области была атакована, по словам местных жителей, ракетами. Официальных подтверждений этой информации пока нет.
В Брянской области РФ в ночь на 6 октября была атакована ТЭЦ в населенном пункте Клинцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Местные жители утверждают, что это была ракетная атака.
В то же время информации из официальных источников пока не поступало.
Напомним
В российском Белгороде в ночь на 6 октября произошел блэкаут после обстрела. В городе горит подстанция "Луч". Жители сообщают о перебоях с электричеством.
