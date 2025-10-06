Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске, власти РФ заявляют о 20 сбитых БПЛА
Киев • УНН
В ночь на 6 октября дроны атаковали завод взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ. Губернатор региона сообщил о сбитии дронов и одном пострадавшем.
В ночь на 6 октября в российском Дзержинске Нижегородской области БПЛА атаковали завод взрывчатых веществ имени Свердлова. Власти региона заявляют о как минимум 20 дронах, а жители сообщали о мощных взрывах. Об этом информирует ТГ-канал ASTRA, пишет УНН.
Подробности
6 октября дроны нанесли удары по очередному российскому заводу, который напрямую причастен к производству оружия и вооружения для войны РФ против Украины.
Дроны атаковали нефтебазу в Феодосии и аэродром "Саки" в Крыму06.10.25, 04:24 • 3730 просмотров
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил ночную атаку и заявил о якобы сбитии 20 дронов. По его словам, в результате падения обломков одного из дронов пострадал человек, однако угрозы его жизни нет.
По данным местных Telegram-каналов, беспилотники атаковали завод взрывчатых веществ имени Свердлова. Жители публикуют видео работы ПВО над городом, в местных чатах сообщают о падении дронов возле промзоны.
Губернатор отметил, что обломки дронов вызвали несколько небольших пожаров в частном секторе, которые уже ликвидировали. Также повреждены стеклопакеты жилых домов и крыши одной автозаправки.
В Брянской области РФ горит ТЭЦ: местные рассказывают о ракетной атаке06.10.25, 00:22 • 3300 просмотров