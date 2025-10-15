Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією

Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині їхніх бійців, які нібито незаконно позбавляли волі, катували людей, вимагали гроші та відбирали майно. У бригаді заявили, що відкриті до співпраці з правоохоронними органами і очікують на обʼєктивне розслідування обставин. Про це йдеться в заяві бригади, передає УНН.

Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України