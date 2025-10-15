$41.750.14
Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Третя штурмова бригада прокоментувала затримання осіб, які нібито є їхніми бійцями, на Тернопільщині. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами та засуджує насильство проти цивільних.

Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією

Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині їхніх бійців, які нібито незаконно позбавляли волі, катували людей, вимагали гроші та відбирали майно. У бригаді заявили, що відкриті до співпраці з правоохоронними органами і очікують на обʼєктивне розслідування обставин. Про це йдеться в заяві бригади, передає УНН.

Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України 

- заявили в бригаді.

У бригаді додали, що засуджують насильство проти цивільних осіб і сприятимуть притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії.

Доповнення

13 жовтня у Тернополі відбулася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями. За даними ЗМІ, бійка розпочалася після блокування автомобіля футбольного тренера Сергія Задорожного.

Журналісту УНН в поліції Тернопільської області розповіли, що у Тернополі сталася конфліктна ситуація внаслідок того, що військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки було заблоковано автомобіль чоловіка, який перебуває у розшуку. Поліція з'ясовує всі обставини даного інциденту.

Національна поліція сьогодні повідомила, що на Тернопільщині військові незаконно позбавляли волі, катували людей, вимагали гроші та відбирали майно. Сімом фігурантам оголошено підозри, триває досудове розслідування.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Тернопільська область
Тернопіль