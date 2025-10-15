Третья штурмовая бригада отреагировала на информацию о задержании в Тернопольской области, вероятно, их бойцов: готовы к сотрудничеству с полицией
Киев • УНН
Третья штурмовая бригада прокомментировала задержание лиц, которые якобы являются их бойцами, в Тернопольской области. Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и осуждает насилие против гражданских.
Третья штурмовая бригада отреагировала на информацию о задержании в Тернопольской области их бойцов, которые якобы незаконно лишали свободы, пытали людей, вымогали деньги и отбирали имущество. В бригаде заявили, что открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидают объективного расследования обстоятельств. Об этом говорится в заявлении бригады, передает УНН.
Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц в Тернопольской области, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой. Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Национальной полиции Украины
В бригаде добавили, что осуждают насилие против гражданских лиц и будут способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия.
Дополнение
13 октября в Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК и полиции с гражданскими жителями. По данным СМИ, драка началась после блокировки автомобиля футбольного тренера Сергея Задорожного.
Журналисту УНН в полиции Тернопольской области рассказали, что в Тернополе произошла конфликтная ситуация в результате того, что военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки был заблокирован автомобиль мужчины, находящегося в розыске. Полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента.
Национальная полиция сегодня сообщила, что в Тернопольской области военные незаконно лишали свободы, пытали людей, вымогали деньги и отбирали имущество. Семи фигурантам объявлены подозрения, продолжается досудебное расследование.