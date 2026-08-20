Треба захистити прифронтові регіони і дати відповідь на виклик із російськими керованими бомбами - Зеленський

Окремий виклик - захист прифронтових регіонів від щоденного російського терору та російських керованих авіабомб. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, представляючи колективу Міністерства оборони новопризначеного керівника відомства Євгенія Хмару, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, окремим викликом залишається захист міст і громад Херсонщини, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини та інших прифронтових регіонів від щоденного російського терору.

Треба дати відповідь на цей виклик. І так само – на виклик із російськими керованими бомбами. Нам потрібні свої засоби, які зможуть діяти проти таких ударів, зможуть діяти проти російської авіації – наголосив Президент.

Зеленський після призначення Хмари очікує більше операцій із застосуванням дипстрайків та рішень щодо мобілізації

Нагадаємо

Верховна Рада 19 серпня призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України.