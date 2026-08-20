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Зеленський після призначення Хмари очікує більше операцій із застосуванням дипстрайків та рішень щодо мобілізації

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Після призначення Євгенія Хмари міністром оборони Зеленський очікує активніших дипстрайків. Також потрібні рішення щодо мобілізації, контрактів і ротацій.

Зеленський після призначення Хмари очікує більше операцій із застосуванням дипстрайків та рішень щодо мобілізації

Президент України Володимир Зеленський очікує, що після призначення Євгенія Хмари міністром оборони кількість операцій із дипстрайками зросте, а також будуть реальні рішення щодо мобілізації та ротацій, передає УНН.

Деталі

Президент розраховує, що Міністерство оборони й наші Сили оборони та безпеки будуть працювати злагоджено. Важливо провести аудит усіх домовленостей із нашими партнерами. Що реалізовано та що досі очікує реалізації. ППО й антибалістика – це ключовий пріоритет, і особливо перед зимою. 

Євгеній Хмара має великий досвід в операціях наших дипстрайків – ще з СБУ. Розраховую, що операцій буде більше, і впевнений, що Євгеній буде й надалі особисто займатися цим питанням. Усе, що стосується мобілізації та контрактів, усе, що стосується ротацій, – потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Я очікую системної спільної роботи на цьому напрямку. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах 

- зазначив Зеленський.

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Антоніна Туманова

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