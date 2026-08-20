Зеленский после назначения Хмары ожидает больше операций с применением дипстрайков и решений по мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что после назначения Евгения Хмары министром обороны количество операций с дипстрайками возрастет, а также будут приняты реальные решения по мобилизации и ротациям, передает УНН.

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Президент рассчитывает, что Министерство обороны и наши Силы обороны и безопасности будут работать слаженно. Важно провести аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Что реализовано и что до сих пор ожидает реализации. ПВО и противобаллистическая оборона — это ключевой приоритет, особенно перед зимой.

Евгений Хмара имеет большой опыт в операциях наших дипстрайков — еще со времен СБУ. Рассчитываю, что операций будет больше, и уверен, что Евгений и впредь будет лично заниматься этим вопросом. Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротаций, — нужны реальные решения, реальные предложения. Я ожидаю системной совместной работы в этом направлении. А также более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках - отметил Зеленский.

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