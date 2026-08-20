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Нужно защитить прифронтовые регионы и дать ответ на вызов, связанный с российскими управляемыми бомбами — Зеленский

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Зеленский назвал защиту прифронтовых областей от российского террора и управляемых авиабомб отдельным вызовом. Он призвал создать собственные средства противодействия.

Нужно защитить прифронтовые регионы и дать ответ на вызов, связанный с российскими управляемыми бомбами — Зеленский

Отдельный вызов — защита прифронтовых регионов от ежедневного российского террора и российских управляемых авиабомб. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, представляя коллективу Министерства обороны нового руководителя ведомства Евгения Хмару, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, отдельным вызовом остается защита городов и общин Херсонщины, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины и других прифронтовых регионов от ежедневного российского террора.

Нужно дать ответ на этот вызов. И так же — на вызов, связанный с российскими управляемыми бомбами. Нам нужны собственные средства, которые смогут действовать против таких ударов, смогут действовать против российской авиации 

— подчеркнул Президент.

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Напомним

Верховная Рада 19 августа назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины.

Антонина Туманова

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