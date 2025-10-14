Трампу вдалося необхідне для припинення війни в Газі, правильні кроки Америки можуть спрацювати й з росією - Зеленський

Президенту США Дональду Трампу вдалося реалізувати необхідне для припинення війни в секторі Гази, правильні кроки можуть спрацювати й для припинення війни рф проти України, заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з фінським колегою Александром Стуббом, пише УНН.

Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з Президентом Фінляндії Александром Стуббом - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, сторони скоординували позиції.

Важливо, що Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни росії проти України. У нас є відповідне бачення - наголосив Президент.

Також, зі слів Зеленського, сторони обговорили нещодавні російські удари по українській енергетиці та потребу в посиленні ППО. "Вдячний за готовність допомагати. росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні", - наголосив Глава держави.

