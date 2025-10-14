Трампу удалось необходимое для прекращения войны в Газе, правильные шаги Америки могут сработать и с Россией - Зеленский

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
09:28 • 3866 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 8484 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10338 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10375 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 13578 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14225 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 15880 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17576 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27290 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34953 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
75%
751мм
Популярные новости
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 25460 просмотра
ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена14 октября, 01:31 • 10705 просмотра
Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14 октября, 02:36 • 8656 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 24841 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 14555 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 48498 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 48492 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 56126 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 52573 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 56906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 23445 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 28160 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 29777 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 29515 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 56991 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Трампу удалось необходимое для прекращения войны в Газе, правильные шаги Америки могут сработать и с Россией - Зеленский

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Президент Зеленский обсудил с финским коллегой Стуббом завершение войны на Ближнем Востоке и ее влияние на Украину. Он отметил, что лидерство США, в частности Трампа, является ключевым для прекращения войны в Газе и может сработать для остановки агрессии России.

Трампу удалось необходимое для прекращения войны в Газе, правильные шаги Америки могут сработать и с Россией - Зеленский

Президенту США Дональду Трампу удалось реализовать необходимое для прекращения войны в секторе Газа, правильные шаги могут сработать и для прекращения войны РФ против Украины, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с финским коллегой Александром Стуббом, пишет УНН.

Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с Президентом Финляндии Александром Стуббом

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, стороны скоординировали позиции.

Важно, что Президенту Трампу удалось реализовать необходимые вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение

- подчеркнул Президент.

Также, по словам Зеленского, стороны обсудили недавние российские удары по украинской энергетике и потребность в усилении ПВО. "Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и это может стать самой надежной основой для мира в нашем регионе", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров14.10.25, 10:00 • 2382 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Александр Стабб
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Украина