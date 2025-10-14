Трампу удалось необходимое для прекращения войны в Газе, правильные шаги Америки могут сработать и с Россией - Зеленский

Президенту США Дональду Трампу удалось реализовать необходимое для прекращения войны в секторе Газа, правильные шаги могут сработать и для прекращения войны РФ против Украины, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с финским коллегой Александром Стуббом, пишет УНН.

Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с Президентом Финляндии Александром Стуббом - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, стороны скоординировали позиции.

Важно, что Президенту Трампу удалось реализовать необходимые вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение - подчеркнул Президент.

Также, по словам Зеленского, стороны обсудили недавние российские удары по украинской энергетике и потребность в усилении ПВО. "Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и это может стать самой надежной основой для мира в нашем регионе", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеров