Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп виступить із важливою заявою о 22:00 за київським часом. Оголошення внесено до його офіційного графіка, оприлюдненого на урядовому сайті.
Деталі
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки вперше за другої каденції президента Дональда Трампа ухвалили рішення про запровадження повних блокуючих санкцій проти російських енергетичних компаній.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США, попри запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, все ще хочуть зустрітися з росією.
Раніше президент Сполучених Штатів Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч з путіним у Будапешті. Щодо санкцій проти росії додав, що "настав час, якого довго чекали".
