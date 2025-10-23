$41.760.01
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім
11:30 • 15983 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16377 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25694 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25915 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23207 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
09:30 • 12002 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
23 жовтня, 07:25 • 14587 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
23 жовтня, 07:22 • 16247 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32153 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім

Київ • УНН

 • 12494 перегляди

Президент США Дональд Трамп виступить із важливою заявою о 22:00 за київським часом. Оголошення внесено до його офіційного графіка, оприлюдненого на урядовому сайті.

Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім

Американський президент Дональд Трамп виступить із важливою заявою о 22:00 за київським часом, про це повідомляє УНН.

Деталі

Сьогодні о 22:00 за київським часом очікується виступ Дональда Трампа з важливим оголошенням, повідомили в Білому домі. Заяву президента США внесено до його офіційного графіка, оприлюдненого на урядовому сайті.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки вперше за другої каденції президента Дональда Трампа ухвалили рішення про запровадження повних блокуючих санкцій проти російських енергетичних компаній. 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США, попри запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, все ще хочуть зустрітися з росією.

Раніше президент Сполучених Штатів Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч з путіним у Будапешті. Щодо санкцій проти росії додав, що "настав час, якого довго чекали".

Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф23.10.25, 01:05 • 31323 перегляди

Степан Гафтко

АнонсиПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки