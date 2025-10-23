Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением в 22:00 по киевскому времени. Объявление внесено в его официальный график, обнародованный на правительственном сайте.
Американский президент Дональд Трамп выступит с важным заявлением в 22:00 по киевскому времени, об этом сообщает УНН.
Детали
Сегодня в 22:00 по киевскому времени ожидается выступление Дональда Трампа с важным объявлением, сообщили в Белом доме. Заявление президента США внесено в его официальный график, обнародованный на правительственном сайте.
Напомним
Соединенные Штаты Америки впервые за вторую каденцию президента Дональда Трампа приняли решение о введении полных блокирующих санкций против российских энергетических компаний.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с Россией.
Ранее президент Соединенных Штатов Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Относительно санкций против России добавил, что "настало время, которого долго ждали".
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф23.10.25, 01:05 • 31303 просмотра