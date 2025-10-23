$41.760.01
12:16 • 12096 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15314 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 15926 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 24920 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25212 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22717 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11875 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14518 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16208 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31799 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом

Киев • УНН

 • 12106 просмотра

Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением в 22:00 по киевскому времени. Объявление внесено в его официальный график, обнародованный на правительственном сайте.

Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом

Американский президент Дональд Трамп выступит с важным заявлением в 22:00 по киевскому времени, об этом сообщает УНН.

Детали

Сегодня в 22:00 по киевскому времени ожидается выступление Дональда Трампа с важным объявлением, сообщили в Белом доме. Заявление президента США внесено в его официальный график, обнародованный на правительственном сайте.

Напомним

Соединенные Штаты Америки впервые за вторую каденцию президента Дональда Трампа приняли решение о введении полных блокирующих санкций против российских энергетических компаний. 

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с Россией.

Ранее президент Соединенных Штатов Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Относительно санкций против России добавил, что "настало время, которого долго ждали".

Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф23.10.25, 01:05 • 31303 просмотра

Степан Гафтко

