Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 13093 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 25817 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 22667 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 14:44 • 21201 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18176 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17960 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34783 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16049 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16500 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп залучає зірок НФЛ та НБА до грандіозного святкування 250-річчя США

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Дональд Трамп готує масштабну спортивну програму до ювілею незалежності США, перетворюючи Білий дім на головну арену країни. Лідери провідних професійних ліг обговорять інтеграцію спорту в національне свято "America 250".

Трамп залучає зірок НФЛ та НБА до грандіозного святкування 250-річчя США

Президент США Дональд Трамп готує масштабну спортивну програму до ювілею незалежності Сполучених Штатів, перетворюючи Білий дім на головну арену країни. Вже наступного тижня лідери провідних професійних ліг прибудуть до Овального кабінету, щоб обговорити інтеграцію великого спорту в національне свято "America 250". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з джерелами в адміністрації, на зустріч запрошені комісари чотирьох найвпливовіших ліг: Роджер Гуделл (NFL), Адам Сільвер (NBA), Роб Манфред (MLB) та Гері Беттман (NHL). Головною темою обговорення стане проведення спеціальних матчів, меморіальних виставок та урочистих заходів протягом усього 2026 року. Комісари планують узгодити графіки ігор так, щоб вони стали частиною загальнонаціонального марафону патріотизму, який завершиться 4 липня 2026 року.

Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня наступного року, на 80-річчя Трампа - Reuters06.10.25, 11:59 • 2474 перегляди

"Ігри патріотів" та поєдинок UFC на Південному газоні

Окрім професійного спорту, Трамп анонсував створення абсолютно нового формату - "Ігор патріотів". Це чотириденні змагання для найкращих атлетів-старшокласників (по одному юнаку та дівчині від кожного штату), які відбудуться восени 2026 року.

Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме 04.07.25, 16:59 • 1693 перегляди

Ще більш екстравагантною ініціативою стане проведення офіційного турніру UFC безпосередньо на території Білого дому. Президент уже підтвердив, що бій на Південному газоні заплановано на 14 червня 2026 року - у день його народження та День американського прапора.

Політика, спорт та молодий електорат

Аналітики зазначають, що така увага до спорту є частиною стратегії Трампа з посилення підтримки серед молодих чоловіків перед листопадовими проміжними виборами. Використання великих спортивних ліг як партнерів програми "Freedom 250" дозволяє адміністрації залучити величезну аудиторію та зміцнити національну гордість. Водночас деякі критики вже порівнюють формат відбору учасників для молодіжних ігор із популярною франшизою "Голодні ігри", хоча Білий дім наголошує на виключно спортивному та об’єднавчому характері події. 

"Найвидовищніша вечірка" – Трамп анонсував "Ігри патріотів" та грандіозні святкування до 250-річчя США19.12.25, 18:04 • 3580 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітика
Вибори в США
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки