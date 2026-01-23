Трамп залучає зірок НФЛ та НБА до грандіозного святкування 250-річчя США

Президент США Дональд Трамп готує масштабну спортивну програму до ювілею незалежності Сполучених Штатів, перетворюючи Білий дім на головну арену країни. Вже наступного тижня лідери провідних професійних ліг прибудуть до Овального кабінету, щоб обговорити інтеграцію великого спорту в національне свято "America 250". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з джерелами в адміністрації, на зустріч запрошені комісари чотирьох найвпливовіших ліг: Роджер Гуделл (NFL), Адам Сільвер (NBA), Роб Манфред (MLB) та Гері Беттман (NHL). Головною темою обговорення стане проведення спеціальних матчів, меморіальних виставок та урочистих заходів протягом усього 2026 року. Комісари планують узгодити графіки ігор так, щоб вони стали частиною загальнонаціонального марафону патріотизму, який завершиться 4 липня 2026 року.

"Ігри патріотів" та поєдинок UFC на Південному газоні

Окрім професійного спорту, Трамп анонсував створення абсолютно нового формату - "Ігор патріотів". Це чотириденні змагання для найкращих атлетів-старшокласників (по одному юнаку та дівчині від кожного штату), які відбудуться восени 2026 року.

Ще більш екстравагантною ініціативою стане проведення офіційного турніру UFC безпосередньо на території Білого дому. Президент уже підтвердив, що бій на Південному газоні заплановано на 14 червня 2026 року - у день його народження та День американського прапора.

Політика, спорт та молодий електорат

Аналітики зазначають, що така увага до спорту є частиною стратегії Трампа з посилення підтримки серед молодих чоловіків перед листопадовими проміжними виборами. Використання великих спортивних ліг як партнерів програми "Freedom 250" дозволяє адміністрації залучити величезну аудиторію та зміцнити національну гордість. Водночас деякі критики вже порівнюють формат відбору учасників для молодіжних ігор із популярною франшизою "Голодні ігри", хоча Білий дім наголошує на виключно спортивному та об’єднавчому характері події.

