Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня наступного року, на 80-річчя Трампа - Reuters

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:10 • 600 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 10714 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 28603 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 20791 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 31337 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 60558 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 74836 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 89712 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 164684 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 127313 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
90%
750мм
Популярнi новини
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС6 жовтня, 00:26 • 17938 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 16291 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 22354 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 19950 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 12770 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 8282 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 28593 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 164679 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 93780 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 106918 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 54396 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 51538 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 127312 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 60179 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 61890 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня наступного року, на 80-річчя Трампа - Reuters

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення турніру UFC у Білому домі 14 червня наступного року, у день його 80-річчя. Захід приурочений до 250-річчя ВМС США, а UFC витратить $700 тисяч на заміну газону.

Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня наступного року, на 80-річчя Трампа - Reuters

Трамп заявив у неділю під час промови на військово-морській базі Норфолк, присвяченій підготовці до 250-річчя ВМС США, що турнір UFC у Білому домі відбудеться наступного року, а саме 14 червня – у день народження Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Чинний президент Америки повідомив, що турнір UFC відбудеться наступного року – 14 червня, саме у цей день Трампу виповниться 80 років.

Глава Білого дому підкреслив дружні стосунки з президентом UFC Дану Вайтом та зазначив, що шанувальники змішаних бойових мистецтв давно є частиною його політичної підтримки. Їхнє знайомство датується ще 2000 роком, коли казино Тадж-Махал Трампа в Атлантик-Сіті стало одним із небагатьох майданчиків у США, готових приймати події UFC.

Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме 04.07.25, 16:59 • 1589 переглядiв

За інформацією Sports Business Journal, бійцівська асоціація витратить 700 тисяч доларів на заміну трав’яного покриття південного газону Білого дому після проведення заходу. Трамп, який регулярно відвідує бої UFC із моменту президентства, востаннє був на поєдинку у червні в Нью-Джерсі.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що у Білому домі пройде турнір із змішаних бойових мистецтв (UFC). Під час спілкування з журналістами він зазначив, що на заході у дворі резиденції зможуть бути присутніми до шести тисяч глядачів.

Пізніше Трамп повідомив, що бої UFC будуть приурочені до 250-річчя Дня незалежності Сполучених Штатів.

Ірландський боєць UFC Конор Макгрегор підтвердив, що його участь в історичному турнірі в Білому домі 2026 року є "офіційно підтвердженою".

Степан Гафтко

Новини Світу
Нью-Джерсі
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки