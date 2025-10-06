Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня наступного року, на 80-річчя Трампа - Reuters

Трамп заявив у неділю під час промови на військово-морській базі Норфолк, присвяченій підготовці до 250-річчя ВМС США, що турнір UFC у Білому домі відбудеться наступного року, а саме 14 червня – у день народження Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Чинний президент Америки повідомив, що турнір UFC відбудеться наступного року – 14 червня, саме у цей день Трампу виповниться 80 років.

Глава Білого дому підкреслив дружні стосунки з президентом UFC Дану Вайтом та зазначив, що шанувальники змішаних бойових мистецтв давно є частиною його політичної підтримки. Їхнє знайомство датується ще 2000 роком, коли казино Тадж-Махал Трампа в Атлантик-Сіті стало одним із небагатьох майданчиків у США, готових приймати події UFC.

Трамп планує мега-святкування 250-річчя Америки з глобальним розмахом: як проходитиме

За інформацією Sports Business Journal, бійцівська асоціація витратить 700 тисяч доларів на заміну трав’яного покриття південного газону Білого дому після проведення заходу. Трамп, який регулярно відвідує бої UFC із моменту президентства, востаннє був на поєдинку у червні в Нью-Джерсі.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що у Білому домі пройде турнір із змішаних бойових мистецтв (UFC). Під час спілкування з журналістами він зазначив, що на заході у дворі резиденції зможуть бути присутніми до шести тисяч глядачів.

Пізніше Трамп повідомив, що бої UFC будуть приурочені до 250-річчя Дня незалежності Сполучених Штатів.

Ірландський боєць UFC Конор Макгрегор підтвердив, що його участь в історичному турнірі в Білому домі 2026 року є "офіційно підтвердженою".