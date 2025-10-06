$41.230.05
Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня следующего года, в 80-летие Трампа - Reuters

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение турнира UFC в Белом доме 14 июня следующего года, в день его 80-летия. Мероприятие приурочено к 250-летию ВМС США, а UFC потратит $700 тысяч на замену газона.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня следующего года, в 80-летие Трампа - Reuters

Трамп заявил в воскресенье во время выступления на военно-морской базе Норфолк, посвященного подготовке к 250-летию ВМС США, что турнир UFC в Белом доме состоится в следующем году, а именно 14 июня – в день рождения Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Действующий президент Америки сообщил, что турнир UFC состоится в следующем году – 14 июня, именно в этот день Трампу исполнится 80 лет.

Глава Белого дома подчеркнул дружеские отношения с президентом UFC Даной Уайтом и отметил, что поклонники смешанных боевых искусств давно являются частью его политической поддержки. Их знакомство датируется еще 2000 годом, когда казино Тадж-Махал Трампа в Атлантик-Сити стало одной из немногих площадок в США, готовых принимать события UFC.

Трамп планирует мега-празднование 250-летия Америки с глобальным размахом: как будет проходить 04.07.25, 16:59 • 1589 просмотров

По информации Sports Business Journal, бойцовская ассоциация потратит 700 тысяч долларов на замену травяного покрытия южного газона Белого дома после проведения мероприятия. Трамп, который регулярно посещает бои UFC с момента президентства, последний раз был на поединке в июне в Нью-Джерси.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в Белом доме пройдет турнир по смешанным боевым искусствам (UFC). Во время общения с журналистами он отметил, что на мероприятии во дворе резиденции смогут присутствовать до шести тысяч зрителей.

Позже Трамп сообщил, что бои UFC будут приурочены к 250-летию Дня независимости Соединенных Штатов.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор подтвердил, что его участие в историческом турнире в Белом доме 2026 года является "официально подтвержденным".

Степан Гафтко

