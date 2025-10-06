Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня следующего года, в 80-летие Трампа - Reuters
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение турнира UFC в Белом доме 14 июня следующего года, в день его 80-летия. Мероприятие приурочено к 250-летию ВМС США, а UFC потратит $700 тысяч на замену газона.
Трамп заявил в воскресенье во время выступления на военно-морской базе Норфолк, посвященного подготовке к 250-летию ВМС США, что турнир UFC в Белом доме состоится в следующем году, а именно 14 июня – в день рождения Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Действующий президент Америки сообщил, что турнир UFC состоится в следующем году – 14 июня, именно в этот день Трампу исполнится 80 лет.
Глава Белого дома подчеркнул дружеские отношения с президентом UFC Даной Уайтом и отметил, что поклонники смешанных боевых искусств давно являются частью его политической поддержки. Их знакомство датируется еще 2000 годом, когда казино Тадж-Махал Трампа в Атлантик-Сити стало одной из немногих площадок в США, готовых принимать события UFC.
По информации Sports Business Journal, бойцовская ассоциация потратит 700 тысяч долларов на замену травяного покрытия южного газона Белого дома после проведения мероприятия. Трамп, который регулярно посещает бои UFC с момента президентства, последний раз был на поединке в июне в Нью-Джерси.
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в Белом доме пройдет турнир по смешанным боевым искусствам (UFC). Во время общения с журналистами он отметил, что на мероприятии во дворе резиденции смогут присутствовать до шести тысяч зрителей.
Позже Трамп сообщил, что бои UFC будут приурочены к 250-летию Дня независимости Соединенных Штатов.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор подтвердил, что его участие в историческом турнире в Белом доме 2026 года является "официально подтвержденным".