Трамп привлекает звезд НФЛ и НБА к грандиозному празднованию 250-летия США

01:52 • 4992 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 15611 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 28629 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 24200 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 21942 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18443 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18136 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35169 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16110 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16556 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Архив
Графики отключений электроэнергии
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40 • 3444 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 5162 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 2934 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 8602 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 3258 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 17906 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 22719 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27637 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81534 просмотра
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 9754 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 28039 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24559 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 33748 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68275 просмотра
Трамп привлекает звезд НФЛ и НБА к грандиозному празднованию 250-летия США

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Дональд Трамп готовит масштабную спортивную программу к юбилею независимости США, превращая Белый дом в главную арену страны. Лидеры ведущих профессиональных лиг обсудят интеграцию спорта в национальный праздник "America 250".

Трамп привлекает звезд НФЛ и НБА к грандиозному празднованию 250-летия США

Президент США Дональд Трамп готовит масштабную спортивную программу к юбилею независимости Соединенных Штатов, превращая Белый дом в главную арену страны. Уже на следующей неделе лидеры ведущих профессиональных лиг прибудут в Овальный кабинет, чтобы обсудить интеграцию большого спорта в национальный праздник "America 250". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно источникам в администрации, на встречу приглашены комиссары четырех самых влиятельных лиг: Роджер Гуделл (NFL), Адам Сильвер (NBA), Роб Манфред (MLB) и Гэри Беттман (NHL). Главной темой обсуждения станет проведение специальных матчей, мемориальных выставок и торжественных мероприятий в течение всего 2026 года. Комиссары планируют согласовать графики игр так, чтобы они стали частью общенационального марафона патриотизма, который завершится 4 июля 2026 года.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня следующего года, в 80-летие Трампа - Reuters06.10.25, 11:59 • 2476 просмотров

"Игры патриотов" и поединок UFC на Южной лужайке

Помимо профессионального спорта, Трамп анонсировал создание совершенно нового формата - "Игр патриотов". Это четырехдневные соревнования для лучших атлетов-старшеклассников (по одному юноше и девушке от каждого штата), которые состоятся осенью 2026 года.

Трамп планирует мега-празднование 250-летия Америки с глобальным размахом: как будет проходить 04.07.25, 16:59 • 1693 просмотра

Еще более экстравагантной инициативой станет проведение официального турнира UFC непосредственно на территории Белого дома. Президент уже подтвердил, что бой на Южной лужайке запланирован на 14 июня 2026 года - в день его рождения и День американского флага.

Политика, спорт и молодой электорат

Аналитики отмечают, что такое внимание к спорту является частью стратегии Трампа по усилению поддержки среди молодых мужчин перед ноябрьскими промежуточными выборами. Использование крупных спортивных лиг в качестве партнеров программы "Freedom 250" позволяет администрации привлечь огромную аудиторию и укрепить национальную гордость. В то же время некоторые критики уже сравнивают формат отбора участников для молодежных игр с популярной франшизой "Голодные игры", хотя Белый дом подчеркивает исключительно спортивный и объединяющий характер события. 

"Самая зрелищная вечеринка" – Трамп анонсировал "Игры патриотов" и грандиозные празднования к 250-летию США19.12.25, 18:04 • 3582 просмотра

Степан Гафтко

СпортПолитика
Выборы в США
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты