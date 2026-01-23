Трамп привлекает звезд НФЛ и НБА к грандиозному празднованию 250-летия США
Киев • УНН
Дональд Трамп готовит масштабную спортивную программу к юбилею независимости США, превращая Белый дом в главную арену страны. Лидеры ведущих профессиональных лиг обсудят интеграцию спорта в национальный праздник "America 250".
Президент США Дональд Трамп готовит масштабную спортивную программу к юбилею независимости Соединенных Штатов, превращая Белый дом в главную арену страны. Уже на следующей неделе лидеры ведущих профессиональных лиг прибудут в Овальный кабинет, чтобы обсудить интеграцию большого спорта в национальный праздник "America 250". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно источникам в администрации, на встречу приглашены комиссары четырех самых влиятельных лиг: Роджер Гуделл (NFL), Адам Сильвер (NBA), Роб Манфред (MLB) и Гэри Беттман (NHL). Главной темой обсуждения станет проведение специальных матчей, мемориальных выставок и торжественных мероприятий в течение всего 2026 года. Комиссары планируют согласовать графики игр так, чтобы они стали частью общенационального марафона патриотизма, который завершится 4 июля 2026 года.
"Игры патриотов" и поединок UFC на Южной лужайке
Помимо профессионального спорта, Трамп анонсировал создание совершенно нового формата - "Игр патриотов". Это четырехдневные соревнования для лучших атлетов-старшеклассников (по одному юноше и девушке от каждого штата), которые состоятся осенью 2026 года.
Еще более экстравагантной инициативой станет проведение официального турнира UFC непосредственно на территории Белого дома. Президент уже подтвердил, что бой на Южной лужайке запланирован на 14 июня 2026 года - в день его рождения и День американского флага.
Политика, спорт и молодой электорат
Аналитики отмечают, что такое внимание к спорту является частью стратегии Трампа по усилению поддержки среди молодых мужчин перед ноябрьскими промежуточными выборами. Использование крупных спортивных лиг в качестве партнеров программы "Freedom 250" позволяет администрации привлечь огромную аудиторию и укрепить национальную гордость. В то же время некоторые критики уже сравнивают формат отбора участников для молодежных игр с популярной франшизой "Голодные игры", хотя Белый дом подчеркивает исключительно спортивный и объединяющий характер события.
