"Самая зрелищная вечеринка" – Трамп анонсировал "Игры патриотов" и грандиозные празднования к 250-летию США

Президент Дональд Трамп обнародовал детали празднования 250-летия США в 2026 году, обещая «самую зрелищную вечеринку по случаю дня рождения, которую когда-либо видел мир». Среди запланированных событий – парад «Дух Америки», масштабный фейерверк на Национальной аллее и «Великая американская государственная ярмарка» с павильонами всех 50 штатов, а также масштабные спортивные соревнования. Об этом сообщает ABC, пишет УНН.

Детали

Ключевым элементом празднования станут «Игры патриотов» – четырехдневные спортивные соревнования для лучших старшеклассников из каждого штата и территории. Трамп подчеркнул, что «в женских видах спорта не будут играть мужчины», подчеркивая свою позицию в отношении трансгендерных спортсменов.

Также в планах – проведение боя UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня, что станет историческим событием. Президент анонсировал и начало строительства «триумфальной арки» возле Арлингтонского национального кладбища.

Честно говоря, вы никогда не видели ничего подобного и больше никогда не увидите ничего подобного