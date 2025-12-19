"Самая зрелищная вечеринка" – Трамп анонсировал "Игры патриотов" и грандиозные празднования к 250-летию США

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 1544 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 3344 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 5180 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 13210 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 13223 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 13108 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 15160 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12481 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 19240 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10920 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствияPhotoVideo19 декабря, 06:44 • 5766 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 11486 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 19889 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 18904 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 21388 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 13195 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 19236 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 21439 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 25887 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 52171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Джорджия Мелони
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Купянск
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 57740 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 39751 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 38100 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 44397 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 49362 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
M1 Abrams
Дипломатка

"Самая зрелищная вечеринка" – Трамп анонсировал "Игры патриотов" и грандиозные празднования к 250-летию США

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Трамп в очередной раз сообщил, что в 2026 году планирует устроить "грандиозную" вечеринку по случаю Дня независимости США. Американский президент анонсировал спортивные и другие мероприятия.

"Самая зрелищная вечеринка" – Трамп анонсировал "Игры патриотов" и грандиозные празднования к 250-летию США

Президент Дональд Трамп обнародовал детали празднования 250-летия США в 2026 году, обещая «самую зрелищную вечеринку по случаю дня рождения, которую когда-либо видел мир». Среди запланированных событий – парад «Дух Америки», масштабный фейерверк на Национальной аллее и «Великая американская государственная ярмарка» с павильонами всех 50 штатов, а также масштабные спортивные соревнования. Об этом сообщает ABC, пишет УНН.

Детали

Ключевым элементом празднования станут «Игры патриотов» – четырехдневные спортивные соревнования для лучших старшеклассников из каждого штата и территории. Трамп подчеркнул, что «в женских видах спорта не будут играть мужчины», подчеркивая свою позицию в отношении трансгендерных спортсменов.

ч. Администрация Трампа инициирует федеральный запрет на медицинскую помощь трансгендерным детям

Также в планах – проведение боя UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня, что станет историческим событием. Президент анонсировал и начало строительства «триумфальной арки» возле Арлингтонского национального кладбища.

ч. Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня следующего года, на 80-летие Трампа - Reuters

Честно говоря, вы никогда не видели ничего подобного и больше никогда не увидите ничего подобного 

– заявил Трамп в своем видеообращении, обещая незабываемое празднование.

ч. «Салют флота»: Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морской мощи США

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Соединённые Штаты