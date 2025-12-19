"Найвидовищніша вечірка" – Трамп анонсував "Ігри патріотів" та грандіозні святкування до 250-річчя США
Київ • УНН
Трамп в черговий раз повідомив, що у 2026 році планує влаштувати "грандіозну" вечірку з нагоди Дня незалежності США. Американський президент анонсував спортивні та інші заходи.
Президент Дональд Трамп оприлюднив деталі святкування 250-річчя США у 2026 році, обіцяючи "найвидовищнішу вечірку з нагоди дня народження, яку коли-небудь бачив світ". Серед запланованих подій – парад "Дух Америки", масштабний феєрверк на Національній алеї та "Великий американський державний ярмарок" з павільйонами всіх 50 штатів, а також масштабні спортивні змагання. Про це повідомляє ABC, пише УНН.
Деталі
Ключовим елементом святкування стануть "Ігри патріотів" – чотириденні спортивні змагання для найкращих старшокласників з кожного штату та території. Трамп наголосив, що "в жіночих видах спорту не гратимуть чоловіки", підкреслюючи свою позицію щодо трансгендерних спортсменів.
Також у планах – проведення бою UFC на Південній галявині Білого дому 14 червня, що стане історичною подією. Президент анонсував і початок будівництва "тріумфальної арки" біля Арлінгтонського національного цвинтаря.
Чесно кажучи, ви ніколи не бачили нічого подібного і більше ніколи не побачите нічого подібного
