"Найвидовищніша вечірка" – Трамп анонсував "Ігри патріотів" та грандіозні святкування до 250-річчя США

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 3016 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 4916 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 12987 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 13045 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13039 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15108 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12459 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 19151 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10904 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки19 грудня, 06:44
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21
Ексклюзив
14:21 • 13007 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39
Ексклюзив
11:39 • 19158 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 25838 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 52126 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей17 грудня, 06:16
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M1 Abrams
Дипломатка

"Найвидовищніша вечірка" – Трамп анонсував "Ігри патріотів" та грандіозні святкування до 250-річчя США

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Трамп в черговий раз повідомив, що у 2026 році планує влаштувати "грандіозну" вечірку з нагоди Дня незалежності США. Американський президент анонсував спортивні та інші заходи.

"Найвидовищніша вечірка" – Трамп анонсував "Ігри патріотів" та грандіозні святкування до 250-річчя США
Фото: AP

Президент Дональд Трамп оприлюднив деталі святкування 250-річчя США у 2026 році, обіцяючи "найвидовищнішу вечірку з нагоди дня народження, яку коли-небудь бачив світ". Серед запланованих подій – парад "Дух Америки", масштабний феєрверк на Національній алеї та "Великий американський державний ярмарок" з павільйонами всіх 50 штатів, а також масштабні спортивні змагання. Про це повідомляє ABC, пише УНН.

Деталі

Ключовим елементом святкування стануть "Ігри патріотів" – чотириденні спортивні змагання для найкращих старшокласників з кожного штату та території. Трамп наголосив, що "в жіночих видах спорту не гратимуть чоловіки", підкреслюючи свою позицію щодо трансгендерних спортсменів.

Адміністрація Трампа ініціює федеральну заборону на медичну допомогу трансгендерним дітям18.12.25, 21:50 • 5530 переглядiв

Також у планах – проведення бою UFC на Південній галявині Білого дому 14 червня, що стане історичною подією. Президент анонсував і початок будівництва "тріумфальної арки" біля Арлінгтонського національного цвинтаря.

Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня наступного року, на 80-річчя Трампа - Reuters06.10.25, 11:59 • 2462 перегляди

Чесно кажучи, ви ніколи не бачили нічого подібного і більше ніколи не побачите нічого подібного 

– заявив Трамп у своєму відеозверненні, обіцяючи незабутнє святкування.

"Салют флоту": Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США04.10.25, 05:42 • 7623 перегляди

Степан Гафтко

Reuters
Сполучені Штати Америки