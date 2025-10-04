"Салют флоту": Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США
Дональд Трамп анонсував масштабне святкування 250-річчя морської могутності США 5 жовтня в Норфолку. Захід "Salute to the Fleet" стане найбільшим в історії американського флоту.
Президент США Дональд Трамп анонсував у соцмережі Truth Social масштабне святкування 250-річчя морської могутності США. Про це повідомляє УНН.
За словами Трампа, грандіозний захід "Salute to the Fleet" ("Салют флоту") відбудеться у неділю, 5 жовтня, у Норфолку (штат Вірджинія).
Ми відзначатимемо 250 років морського домінування Сполучених Штатів Америки! Це буде особливий день для тисяч наших відважних військових та їхніх родин
Він підкреслив, що святкування присвячене вшануванню мужності та відданості чоловіків і жінок Військово-морських Сил США. У заході візьмуть участь Перша Леді, міністр оборони Піт Гегсет та міністр ВМС Джон Фелан. За словами Трампа, подія стане найбільшою в історії американського флоту.
У червні у Вашингтоні пройшов масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя створення армії США та дня народження Дональда Трампа. Парад став найбільшим в історії США, включав техніку та патріотичні пісні.
