"Салют флоту": Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США

3 жовтня, 16:00 • 22175 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 37427 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 45984 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 45267 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 29493 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 43041 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 32778 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20780 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20583 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16760 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Популярнi новини
рф сьогодні завдала удару 35 ракетами по газовій інфраструктурі України, лише половину вдалося збити - Зеленський3 жовтня, 18:19 • 3378 перегляди
Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС3 жовтня, 20:06 • 3650 перегляди
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази3 жовтня, 20:35 • 10529 перегляди
Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення3 жовтня, 21:20 • 10693 перегляди
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі00:38 • 3156 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 26600 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 35314 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 15461 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 22176 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 30232 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 33421 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 76339 перегляди
"Салют флоту": Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Дональд Трамп анонсував масштабне святкування 250-річчя морської могутності США 5 жовтня в Норфолку. Захід "Salute to the Fleet" стане найбільшим в історії американського флоту.

"Салют флоту": Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США

Президент США Дональд Трамп анонсував у соцмережі Truth Social масштабне святкування 250-річчя морської могутності США. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, грандіозний захід "Salute to the Fleet" ("Салют флоту") відбудеться у неділю, 5 жовтня, у Норфолку (штат Вірджинія).

Ми відзначатимемо 250 років морського домінування Сполучених Штатів Америки! Це буде особливий день для тисяч наших відважних військових та їхніх родин

- написав Трамп.

Він підкреслив, що святкування присвячене вшануванню мужності та відданості чоловіків і жінок Військово-морських Сил США. У заході візьмуть участь Перша Леді, міністр оборони Піт Гегсет та міністр ВМС Джон Фелан. За словами Трампа, подія стане найбільшою в історії американського флоту.

Нагадаємо

У червні у  Вашингтоні пройшов масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя створення армії США та дня народження Дональда Трампа. Парад став найбільшим в історії США, включав техніку та патріотичні пісні.

В армії США назвали справжню вартість параду на честь дня народження Трампа24.07.25, 10:00 • 3914 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Військово-морські сили США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки