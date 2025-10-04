$41.280.05
3 октября, 16:00 • 21796 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 36690 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 45406 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 44832 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 29269 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 42881 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32744 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20755 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20565 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16753 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
"Салют флоту": Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морской мощи США

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Дональд Трамп анонсировал масштабное празднование 250-летия морской мощи США 5 октября в Норфолке. Мероприятие "Salute to the Fleet" станет крупнейшим в истории американского флота.

"Салют флоту": Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морской мощи США

Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social масштабное празднование 250-летия морской мощи США. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, грандиозное мероприятие "Salute to the Fleet" ("Салют флоту") состоится в воскресенье, 5 октября, в Норфолке (штат Вирджиния).

Мы будем отмечать 250 лет морского доминирования Соединенных Штатов Америки! Это будет особенный день для тысяч наших отважных военных и их семей

- написал Трамп.

Он подчеркнул, что празднование посвящено чествованию мужества и преданности мужчин и женщин Военно-морских Сил США. В мероприятии примут участие Первая Леди, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. По словам Трампа, событие станет крупнейшим в истории американского флота.

Напомним

В июне в Вашингтоне прошел масштабный военный парад по случаю 250-летия создания армии США и дня рождения Дональда Трампа. Парад стал крупнейшим в истории США, включал технику и патриотические песни.

В армии США назвали настоящую стоимость парада в честь дня рождения Трампа24.07.25, 10:00 • 3914 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Военно-морской флот США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты