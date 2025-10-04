"Салют флоту": Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морской мощи США
Киев • УНН
Дональд Трамп анонсировал масштабное празднование 250-летия морской мощи США 5 октября в Норфолке. Мероприятие "Salute to the Fleet" станет крупнейшим в истории американского флота.
Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social масштабное празднование 250-летия морской мощи США. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, грандиозное мероприятие "Salute to the Fleet" ("Салют флоту") состоится в воскресенье, 5 октября, в Норфолке (штат Вирджиния).
Мы будем отмечать 250 лет морского доминирования Соединенных Штатов Америки! Это будет особенный день для тысяч наших отважных военных и их семей
Он подчеркнул, что празднование посвящено чествованию мужества и преданности мужчин и женщин Военно-морских Сил США. В мероприятии примут участие Первая Леди, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. По словам Трампа, событие станет крупнейшим в истории американского флота.
Напомним
В июне в Вашингтоне прошел масштабный военный парад по случаю 250-летия создания армии США и дня рождения Дональда Трампа. Парад стал крупнейшим в истории США, включал технику и патриотические песни.
