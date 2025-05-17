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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 86637 перегляди

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Трамп заявив, що готовий вирушити до Китаю на зустріч із Сі

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном щодо важливих питань. Він також наголосив на важливості утримання арабських країн поза впливом Пекіна.

Трамп заявив, що готовий вирушити до Китаю на зустріч із Сі

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що готовий вирушити до Китаю, щоб обговорити із Сі Цзіньпіном питання зовнішньої політики та економіки. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на Fox News, передає УНН.

Деталі

"Я б, звичайно", - сказав Глава Білого дому в інтерв'ю Fox News, коли його запитали, чи хотів би він відвідати Сі під час закордонної поїздки. Американський лідер додав, що відносини між Китаєм і США "важливі".

Як пише видання, глава Білого дому неодноразово висловлював готовність поговорити з китайським лідером. 

Незважаючи на те, що Трамп продемонстрував готовність налагодити контакти з китайським лідером, він представив свій візит до Саудівської Аравії, Катар і Об'єднані Арабські Емірати, що тільки що завершився, як спробу утримати ці країни поза сферою впливу Пекіна

- йдеться у дописі Bloomberg.

"Вони збиралися до Китаю, який мав стати їхнім джерелом, але цього не відбувається", - сказав Трамп про три арабські країни і додав, що їх "дуже важливо тримати в нашому колі".

Нагадаємо

11 травня американські та китайські переговорники провели зустріч у Швейцарії, намагаючись знизити напругу у торговельній війні. Трамп повідомив про досягнення значного прогресу та дружню атмосферу переговорів.

Трамп: ЄС багато в чому мерзенніший за Китай13.05.25, 02:53 • 4719 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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