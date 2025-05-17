Трамп заявил, что готов отправиться в Китай на встречу с Си

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что готов отправиться в Китай, чтобы обсудить с Си Цзиньпином вопросы внешней политики и экономики. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на Fox News, передает УНН.

Детали

"Я бы, конечно", - сказал Глава Белого дома в интервью Fox News, когда его спросили, хотел бы он посетить Си во время зарубежной поездки. Американский лидер добавил, что отношения между Китаем и США "важны".

Как пишет издание, глава Белого дома неоднократно выражал готовность поговорить с китайским лидером.

Несмотря на то, что Трамп продемонстрировал готовность наладить контакты с китайским лидером, он представил свой визит в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, только что завершившийся, как попытку удержать эти страны вне сферы влияния Пекина - говорится в заметке Bloomberg.

"Они собирались в Китай, который должен был стать их источником, но этого не происходит", - сказал Трамп о трех арабских странах и добавил, что их "очень важно держать в нашем кругу".

Напомним

11 мая американские и китайские переговорщики провели встречу в Швейцарии, пытаясь снизить напряжение в торговой войне. Трамп сообщил о достижении значительного прогресса и дружественной атмосфере переговоров.

Трамп: ЕС во многом отвратительнее Китая